Реставрація триває в одному з улюблених місць відпочинку харків’ян (фото)
Фото: ХМР
В Саржиному Яру розпочалася реставрація фрески Богородиці Оранти, розташованої біля джерельної купелі, повідомляє Харківська міськрада.
“Це перша реставрація ікони з моменту відкриття оновленої локації. Над відтворенням образу Богоматері працюють досвідчені майстри-іконописці, які планують завершити роботи протягом місяця”, – повідомили у муніципалітеті.
Відновлення фрески організували таким чином, щоб реставрація не заважала відвідувачам Саржиного Яру користуватись купеллю, наголосили у мерії.
Як раніше писала МГ «Об’єктив», комунальники Центрального парку наповнюють водою озеро, щоб потім випустити риб та запустити фонтан.
Читайте також: «Це єдиний шанс» – завдяки чому Харків може пережити зиму, пояснив Терехов
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: реставрация, саржин яр, Харків;
Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2026 в 18:58;