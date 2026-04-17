Реставрація триває в одному з улюблених місць відпочинку харків’ян (фото)

Суспільство 18:58   17.04.2026
Оксана Якушко
В Саржиному Яру розпочалася реставрація фрески Богородиці Оранти, розташованої біля джерельної купелі, повідомляє Харківська міськрада.

“Це перша реставрація ікони з моменту відкриття оновленої локації. Над відтворенням образу Богоматері працюють досвідчені майстри-іконописці, які планують завершити роботи протягом місяця”, – повідомили у муніципалітеті.

Відновлення фрески організували таким чином, щоб реставрація не заважала відвідувачам Саржиного Яру користуватись купеллю, наголосили у мерії.

Як раніше писала МГ «Об’єктив», комунальники Центрального парку наповнюють водою озеро, щоб потім випустити риб та запустити фонтан.

