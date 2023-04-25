В Іспанії покинутий залізничний вокзал перетворили на 5-зірковий готель

На тлі засніжених вершин Піренейських гір, глибоко в долині Арагон, знаходиться чудова будівля. Колись це була покинута залізнична станція та вокзал Канфранк, а тепер розкішний готель, повідомляє CNN.

Станція Канфранк як потужний залізничний вузол запрацювала у 1928 році. На церемонії відкриття були присутні як король Іспанії і президент Французької Республіки. Справа у тім, що готель знаходиться в Іспанії, але поряд із французьким кордоном.

Під час Другої світової війни Канфранк був свідком арештів, шпигунства та торгівлі золотом. У 1970 року станція закрилася.

Вокзал простоював десятиліттями і нагадував Титанік серед гір. Аж поки не почалися роботи з перетворення все ще красивої, але занедбаної будівлі на готель, яким наразі керує Barcelo Hotel Group. Після багатьох років реконструкції станція Canfranc прийняла перших гостей у січні 2023 року.

Любителі залізниці та історії офіційно мають новий напрямок у своєму списку, а мер Канфранка Фернандо Санчес Моралес каже, що місцеві жителі зустріли відкриття «з ентузіазмом».

Навіть коли вокзал стояв руїною, Канфранк приваблював відвідувачів: фотографи приїздили на покинуту станцію, спроектовану іспанським архітектором Фернандо Раміресом де Дамп’єром. Там вони прагнули зафіксувати забуту частину історії європейської залізниці.

Арешти біженців, шпигунський маршрут і торгівля золотом

Через прикордонне розташування станція Канфранк спочатку була спільною зупинкою поїздів між Францією та Іспанією. Наразі вокзал належить місцевому уряду Арагона в Іспанії.



Вокзал побачив багато важливих подій під час Другої світової війни. До того, як нацисти захопили муніципалітет Канфранк, станція служила воротами для європейських євреїв, які тікали від німецького режиму.

«У перші роки світової війни, з 1940 по 1942 рік, тисячі євреїв втекли поїздами з Канфранка до Лісабона та США», – розповів журналіст Рамон Хав’єр Кампо Фрайле.

Серед тих, хто утік поїздом із Канфранка, за словами Кампо Фрайле, були художники Макс Ернст, який не був євреєм, і Марк Шагал. Через станцію також пройшла американська артистка Джозефін Бейкер.

Шпигуни подорожували потягом із Канфранка, щоб приєднатися до антинацистського французького Опору та передавати повідомлення країнам-союзникам.

«Це також використовували союзники, які передавали інформацію Франції та Іспанії через шпигунську мережу», — сказав мер Санчес Моралес у 2017 році.

Однак у листопаді 1942 року нацисти захопили муніципалітет Канфранк і зберігали контроль над ним до червня 1944 року. Втекти через Канфранк стало важче. Кампо Фрайле каже, що понад 300 людей заарештували під час втечі до Португалії та відправили до в’язниць.

Чутки про торгівлю нацистським золотом через станцію Канфранк жили роками, але підтвердилися лише 2000 року.

“Ми знайшли чимало документів у європейських та американських архівах, які доводять, що понад 100 тонн золота пройшло через цей район”, – сказав Кампо Фрейле.

Масштабний ремонт

Новий вид вокзалу Canfranc покликаний зберегти історію станції, а також розпочати новий розділ для регіону.

Марія Беллоста, менеджер готелю Canfranc, розповіла, що “особливу увагу приділяли кожній деталі” під час реставрації. Будівлю 1928 року необхідно було адаптувати до стандартів та розкоші сучасного готелю, не втрачаючи при цьому його історичного характеру.

“Ми хотіли зберегти його ДНК, його міжнародний залізничний дух”, – каже Беллоста.



У готелі 104 номери, у тому числі чотири люкси. Є оздоровчий центр, басейн та три ресторани. Те, що колись було холом вокзалу, тепер є рецепцією готелю.