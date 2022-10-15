3D-сканер допоможе відреставрувати пошкоджені пам’ятки Харківщини

Архітектори вже просканували понад 10 пам’яток Харківщини, які росіяни понівечили обстрілами, повідомляє ХОВА.

3D-сканер придбали на запит Департаменту містобудування та архітектури ХОВА в рамках спільного гуманітарного проекту фонду «Толока» та Товариства побратимства Харків-Нюрнберг.

В області просканували вже понад 10 будівель, серед них – Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди, розповів директор Департаменту містобудування та архітектури ХОВА Антон Коротовських.

І постраждалий від обстрілів рф Новобаварський військкомат у Харкові також вже обстежили.

«Сканування об’єкта займає іноді навіть кілька днів. Адже спочатку робимо внутрішнє сканування і за потреби – зовнішнє. Потім все це оброблюємо у спеціальних програмах. Після цього в нас з’являється 3D-модель будівлі з точністю до 1 мм. Це, так би мовити, наш архівний матеріал, який ми збережемо для нащадків. Вони зможуть відкрити і подивитися будь-яку деталь на фасаді або в інтер’єрі», – сказав Антон Коротовських.

Це допоможе точно обрахувати всі руйнування і зрозуміти, скільки матеріалів доведеться використати для відновлення.

Цю технологію використовують в усьому світі, зазначив представник КП «Харківський регіональний інженерно-консультаційний центр» Даніїл Єлфімов. Для України це один з перших приладів.