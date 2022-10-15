3D-сканер поможет отреставрировать достопримечательности Харьковщины

Архитекторы уже просканировали более 10 памятников Харьковщины, которые россияне изувечили обстрелами, сообщила ХОВА.

3D-сканер приобрели по запросу Департамента градостроительства и архитектуры ХОВА в рамках совместного гуманитарного проекта фонда «Толока» и Общества побратимства Харьков-Нюрнберг.

В области просканировали уже более 10 зданий, в их числе – Национальный литературно-мемориальный музей Г. С. Сковороды, рассказал директор Департамента градостроительства и архитектуры ХОВА Антон Коротовских.

И пострадавший от обстрелов рф Новобаварский военкомат в Харькове также уже обследовали.

«Сканирование объекта занимает иногда даже несколько дней. Ведь сначала производим внутреннее сканирование и при необходимости – внешнее. Потом все это обрабатываем в специальных программах. После этого у нас появляется 3D модель здания с точностью до 1 мм. Это, как говорится, наш архивный материал, который мы сохраним для потомков. Они смогут открыть и посмотреть какую-либо деталь на фасаде или в интерьере», – сказал Антон Коротовских.

Это поможет точно вычислить все разрушения и понять, сколько материалов нужно использовать для восстановления.

Эту технологию используют по всему миру, отметил представитель КП «Харьковский региональный инженерно-консультационный центр» Даниил Елфимов. Для Украины это одно из первых устройств.

Читайте также: Харьковщина на втором месте по количеству уничтоженных культурных объектов