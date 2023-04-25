В Испании заброшенный железнодорожный вокзал превратили в 5-звездочный отель

На фоне заснеженных вершин Пиренейских гор, глубоко в долине Арагон, находится великолепное строение. Когда-то это была заброшенная железнодорожная станция и вокзал Канфранк, а теперь роскошная гостиница, сообщает CNN.

Станция Канфранк, как мощный железнодорожный узел, заработала в 1928 году. На церемонии открытия присутствовали король Испании и президент Французской Республики. Дело в том, что гостиница находится в Испании, но рядом с французской границей.

Во время Второй мировой войны Канфранк стал свидетелем арестов, шпионажа и торговли золотом. В 1970 году станция закрылась.

Вокзал простаивал десятилетиями и напоминал Титаник среди гор. Пока не начались работы по превращению все еще красивого, но заброшенного здания в отель, которым сейчас руководит Barcelo Hotel Group. После многих лет реконструкции станция Canfranc приняла первых гостей в январе 2023 года.

У любителей железной дороги и истории официально есть новое направление в виш-списке, а мэр Канфранка Фернандо Санчес Моралес говорит, что местные жители встретили открытие «с энтузиазмом».

Даже будучи развалиной, Канфранк привлекал посетителей: фотографы приезжали на заброшенную станцию, спроектированную испанским архитектором Фернандо Рамиресом де Дампьером. Там фотографы стремились зафиксировать забытую часть истории европейской железной дороги.

Аресты беженцев, шпионский маршрут и торговля золотом

Из-за приграничного расположения станция Канфранк первоначально являлась общей остановкой поездов между Францией и Испанией. Теперь он принадлежит местному правительству Арагона в Испании.

Вокзал увидел немало важных событий во время Второй мировой войны. До того, как нацисты захватили муниципалитет Канфранк, станция служила воротами для европейских евреев, бежавших от немецкого режима.

«В первые годы мировой войны, с 1940 по 1942 год, тысячи евреев бежали поездами из Канфранка в Лиссабон и США», – рассказал журналист Рамон Хавьер Кампо Фрайле.

Среди сбежавших поездом из Канфранка, по словам Кампо Фрайле, были художники Макс Эрнст, не являвшийся евреем, и Марк Шагал. Через станцию также прошла американская артистка Джозефин Бейкер.

Шпионы путешествовали поездом из Канфранка, чтобы присоединиться к антинацистскому французскому Сопротивлению и передавать сообщения странам-союзникам.

«Это также использовали союзники, которые передавали информацию Франции и Испании через шпионскую сеть», — сказал мэр Санчес Моралес в 2017 году.

Однако в ноябре 1942 г. нацисты захватили муниципалитет Канфранк и сохраняли контроль до июня 1944 года. Убежать через Канфранк стало труднее. Кампо Фрайле сообщил, что более 300 человек арестовали во время бегства в Португалию и отправили в тюрьмы.

Слухи о торговле нацистским золотом через станцию Канфранк жили годами, но подтвердились только в 2000 году.

«Мы нашли больше документов в европейских и американских архивах, которые доказывают, что более 100 тонн золота прошло через этот район», — сказал Кампо Фрейле.

Масштабный ремонт

Новый вид вокзала Canfranc призван сохранить историю станции, а также начать новую главу для региона.

Мария Беллоста, менеджер гостиницы Canfranc, рассказала, что «особое внимание уделяли каждой детали» во время реставрации. Здание 1928 года необходимо было адаптировать к стандартам и роскоши современной гостиницы, не теряя при этом его исторического характера.

«Мы хотели сохранить его ДНК, его международный железнодорожный дух», — говорит Беллоста.

В отеле 104 номера, в том числе четыре люкса. Есть оздоровительный центр, бассейн и три ресторана. То, что когда-то было холлом вокзала, теперь рецепция отеля.