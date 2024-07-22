Участок стоимостью в 3 млн грн, не застроенный за 20 лет, вернули Харькову
В 2004 году Харьковский горсовет и ООО заключили договор аренды земельного участка, расположенного по ул. Леся Сердюка для строительства торгового комплекса с парковкой сообщила Харьковская областная прокуратура.
В 2015 году в договор внесли изменения – арендатор обязался построить гостиницу.
Заключая договор аренды, городской совет ожидал застройку участка соответствующими объектами, что способствовать развитию инфраструктуры Харькова и обеспечению потребностей громады. Однако за время пользования земельным участком ООО так и не приступило к строительству.
Нарушение условий договора явилось основанием для иска в суд со стороны окружной прокуратуры. Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск Киевской окружной прокуратуры Харькова в интересах государства о расторжении договора аренды земли и возврате земельного участка площадью почти 3200 кв. метров и стоимостью 3 млн. гривен.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: гостиница, строительство, торговый центр, участок, участок земли, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2024 в 15:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 2004 году Харьковский горсовет и ООО заключили договор аренды земельного участка, расположенного по ул. Леся Сердюка для строительства торгового комплекса с парковкой сообщила Харьковская областная прокуратура.".