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Участок стоимостью в 3 млн грн, не застроенный за 20 лет, вернули Харькову

Общество 15:30   22.07.2024
Оксана Якушко
Участок стоимостью в 3 млн грн, не застроенный за 20 лет, вернули Харькову

В 2004 году Харьковский горсовет и ООО заключили договор аренды земельного участка, расположенного по ул. Леся Сердюка для строительства торгового комплекса с парковкой сообщила Харьковская областная прокуратура.

В 2015 году в договор внесли изменения – арендатор обязался построить гостиницу.

Заключая договор аренды, городской совет ожидал застройку участка соответствующими объектами, что способствовать развитию инфраструктуры Харькова и обеспечению потребностей громады. Однако за время пользования земельным участком ООО так и не приступило к строительству.

Нарушение условий договора явилось основанием для иска в суд со стороны окружной прокуратуры. Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск Киевской окружной прокуратуры Харькова в интересах государства о расторжении договора аренды земли и возврате земельного участка площадью почти 3200 кв. метров и стоимостью 3 млн. гривен.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2024 в 15:30;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 2004 году Харьковский горсовет и ООО заключили договор аренды земельного участка, расположенного по ул. Леся Сердюка для строительства торгового комплекса с парковкой сообщила Харьковская областная прокуратура.".