Участок стоимостью в 3 млн грн, не застроенный за 20 лет, вернули Харькову

В 2004 году Харьковский горсовет и ООО заключили договор аренды земельного участка, расположенного по ул. Леся Сердюка для строительства торгового комплекса с парковкой сообщила Харьковская областная прокуратура.

В 2015 году в договор внесли изменения – арендатор обязался построить гостиницу.

Заключая договор аренды, городской совет ожидал застройку участка соответствующими объектами, что способствовать развитию инфраструктуры Харькова и обеспечению потребностей громады. Однако за время пользования земельным участком ООО так и не приступило к строительству.

Нарушение условий договора явилось основанием для иска в суд со стороны окружной прокуратуры. Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск Киевской окружной прокуратуры Харькова в интересах государства о расторжении договора аренды земли и возврате земельного участка площадью почти 3200 кв. метров и стоимостью 3 млн. гривен.