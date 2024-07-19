Изменил координаты и нанес ущерб на полмиллиона: будут судить землеустроителя

На Харьковщине заочно будут судить инженера-землеустроителя, он сам — в бегах, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Обвиняют 43-летнего землеустроителя в том, что он помог владельцу кафе «прихватить» землю в Бабаях.

«По данным следствия, летом 2023 года инженер-землеустроитель по заказу разработал незаконную и недостоверную техническую документацию по установлению границ земельного участка в натуре для строительства и обслуживания объектов туристической инфраструктуры и заведений питания, расположенной в поселке Бабаи», — проинформировали в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По версии следствия, владелец кафе незаконно захватил соседний земельный участок, который принадлежит государству и находится в пользовании Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области. Владелец не просто «перенес забор», но и решил оформить свое «приобретение» официально. Тут-то ему и понадобился инженер-землеустроитель.

«Обвиняемый специально и целенаправленно изменил координаты точек границ земельных участков, сместив их на площадь самовольно занятого земельного участка», — отметили в прокуратуре.

Таким образом, по оценкам специалистов, государству нанесли ущерб на сумму более 500 тыс. грн. Обвиняют землеустроителя в пособничестве в самовольном занятии земельного участка, а также — злоупотреблении полномочиями. Его дело уже передали в суд. Сам деятель скрывается. Его объявили в розыск.