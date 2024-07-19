Изменил координаты и нанес ущерб на полмиллиона: будут судить землеустроителя
На Харьковщине заочно будут судить инженера-землеустроителя, он сам — в бегах, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Обвиняют 43-летнего землеустроителя в том, что он помог владельцу кафе «прихватить» землю в Бабаях.
«По данным следствия, летом 2023 года инженер-землеустроитель по заказу разработал незаконную и недостоверную техническую документацию по установлению границ земельного участка в натуре для строительства и обслуживания объектов туристической инфраструктуры и заведений питания, расположенной в поселке Бабаи», — проинформировали в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
По версии следствия, владелец кафе незаконно захватил соседний земельный участок, который принадлежит государству и находится в пользовании Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области. Владелец не просто «перенес забор», но и решил оформить свое «приобретение» официально. Тут-то ему и понадобился инженер-землеустроитель.
«Обвиняемый специально и целенаправленно изменил координаты точек границ земельных участков, сместив их на площадь самовольно занятого земельного участка», — отметили в прокуратуре.
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Таким образом, по оценкам специалистов, государству нанесли ущерб на сумму более 500 тыс. грн. Обвиняют землеустроителя в пособничестве в самовольном занятии земельного участка, а также — злоупотреблении полномочиями. Его дело уже передали в суд. Сам деятель скрывается. Его объявили в розыск.
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2024 в 11:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине заочно будут судить инженера-землеустроителя, он сам — в бегах, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры".