Змінив координати й завдав збитків на пів мільйона: судитимуть землевпорядника

На Харківщині заочно судитимуть інженера-землевпорядника, він сам переховується, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Звинувачують 43-річного землевпорядника в тому, що він допоміг власнику кафе “прихопити” землю в Бабаях.

“За даними слідства, влітку 2023 року інженер-землевпорядник на замовлення розробив незаконну та недостовірну технічну документацію щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва й обслуговування обʼєктів туристичної інфраструктури та закладів харчування, яка розташована у селищі Бабаї”, – поінформували в пресслужбі Харківської обласної прокуратури

За версією слідства, власник кафе незаконно захопив сусідню земельну ділянку, яка належить державі та перебуває в користуванні Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області. Власник не просто “переніс паркан”, а й вирішив оформити своє “придбання” офіційно. Отут йому й знадобився інженер-землевпорядник.

“Обвинувачений спеціально та цілеспрямовано змінив координати поворотних точок меж земельних ділянок, змістивши їх на площу самовільно зайнятої земельної ділянки”, – зазначили в прокуратурі.

Таким чином, за оцінками фахівців, державі завдали збитків на суму понад 500 тис. грн. Звинувачують землевпорядника в пособництві в самовільному зайнятті земельної ділянки, а також – зловживанні повноваженнями. Його справу вже передали до суду. Сам діяч ховається. Його оголосили в розшук.