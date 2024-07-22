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Ділянку вартістю в 3 млн грн, що не забудували за 20 років, повернули Харкову

Суспільство 15:30   22.07.2024
Оксана Якушко
Ділянку вартістю в 3 млн грн, що не забудували за 20 років, повернули Харкову

У 2004 році Харківська міськрада та ТОВ уклали договір оренди земельної ділянки, розташованої на вул. Леся Сердюка для будівництва торговельного комплексу із паркуванням повідомила Харківська обласна прокуратура.

У 2015 році до договору внесли зміни – орендар зобов’язався побудувати готель.

Укладаючи договір оренди, міська рада очікувала забудову наданої ділянки відповідними об’єктами, що мало сприяти розвитку інфраструктури Харкова та забезпечення потреб громади. Однак за час користування земельною ділянкою ТОВ так і не розпочало будівництво.

Порушення умов договору стало підставою для позову до суду з боку окружної прокуратури. Господарський суд Харківської області задовольнив позов Київської окружної прокуратури Харкова в інтересах держави про розірвання договору оренди землі та повернення земельної ділянки площею майже 3200 кв. метрів і вартістю 3 млн гривень.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2024 в 15:30;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 2004 році Харківська міськрада та ТОВ уклали договір оренди земельної ділянки, розташованої на вул. Леся Сердюка для будівництва торговельного комплексу із паркуванням повідомила Харківська обласна прокуратура.".