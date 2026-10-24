Палі по 1,5 м у діаметрі та 20 м у глибину забивають у Харкові: подробиці

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харкові працює унікальна установка, яка робить палі для підземної лікарні.

“Там дуже важкі виконуються роботи. Зараз завершуються сваї. Там дуже важкі технологічні процеси. Є сваї, які в діаметрі більше ніж півтора метра. І глибина понад 20 метрів. Для розуміння, така установка, яка робить такі сваї, одна в країні. Тому зараз вона працює тут у нас, і ми робимо все можливе для того, щоб прискорити процес”, – поділився Синєгубов.

Він зазначив, що головне питання зараз – фінансування. На нього чекають, а поки що – підрядники “працюють відверто в борг”.

“Оскільки ми йдемо на випередження наших планів і, скажімо так, виконуємо роботи більше, ніж було заплановано, нам МОЗ, окрім того фінансування, яке було передбачено на цей рік, уже розподілив додатково більш як 350 мільйонів. Зараз ці платіжки перебувають на погодженні Мінфіну“, – пояснив начальник ХОВА.

Нагадаємо, підземний медичний комплекс “Ковчег”, який будують на базі Харківської обласної лікарні, буде першим подібним в Україні. Планують створити два підземні поверхи. Лікарня зможе одночасно прийняти до 2 тисяч осіб.