Бизнесмена, незаконно строившего гостиницу в лесу на Харьковщине, будут судить

В Харьковской области предприниматель незаконно начал строить гостиницу на землях лесного фонда — его дело передали в суд, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Летом 2024 года бизнесмен самовольно занял земельный участок в лесу государственной собственности на территории Малиновского поселкового совета Чугуевского района. Земля находится в постоянном использовании государственного специализированного хозяйственного предприятия «Леса Украины».

Мужчина не имел никаких правовых документов на землю и разрешительных бумаг, но начал строить гостиницу. На участке возвел объект с подвалом и тремя этажами общей площадью около 1200 кв. м.

К строительству предприниматель привлек работников, не знавших о незаконном характере строительства.

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Харьковской области направили в Чугуевский горсуд обвинительный акт в отношении 42-летнего мужчины по факту самовольного строительства на самовольно занятом земельном участке.