Бизнесмена, незаконно строившего гостиницу в лесу на Харьковщине, будут судить
В Харьковской области предприниматель незаконно начал строить гостиницу на землях лесного фонда — его дело передали в суд, сообщает Харьковская областная прокуратура.
Летом 2024 года бизнесмен самовольно занял земельный участок в лесу государственной собственности на территории Малиновского поселкового совета Чугуевского района. Земля находится в постоянном использовании государственного специализированного хозяйственного предприятия «Леса Украины».
Мужчина не имел никаких правовых документов на землю и разрешительных бумаг, но начал строить гостиницу. На участке возвел объект с подвалом и тремя этажами общей площадью около 1200 кв. м.
К строительству предприниматель привлек работников, не знавших о незаконном характере строительства.
Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Харьковской области направили в Чугуевский горсуд обвинительный акт в отношении 42-летнего мужчины по факту самовольного строительства на самовольно занятом земельном участке.
Читайте также: Два водохранилища под Харьковом вернули государству: дошло до Верховного суда
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: гостинница, земельный участок, отель, самозахват, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Бизнесмена, незаконно строившего гостиницу в лесу на Харьковщине, будут судить», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 5 марта 2026 в 18:20;