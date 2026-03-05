Live

Бизнесмена, незаконно строившего гостиницу в лесу на Харьковщине, будут судить

Происшествия 18:20   05.03.2026
Оксана Якушко
Бизнесмена, незаконно строившего гостиницу в лесу на Харьковщине, будут судить

В Харьковской области предприниматель незаконно начал строить гостиницу на землях лесного фонда — его дело передали в суд, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Летом 2024 года бизнесмен самовольно занял земельный участок в лесу государственной собственности на территории Малиновского поселкового совета Чугуевского района. Земля находится в постоянном использовании государственного специализированного хозяйственного предприятия «Леса Украины».

Мужчина не имел никаких правовых документов на землю и разрешительных бумаг, но начал строить гостиницу. На участке возвел объект с подвалом и тремя этажами общей площадью около 1200 кв. м.

К строительству предприниматель привлек работников, не знавших о незаконном характере строительства.

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Харьковской области направили в Чугуевский горсуд  обвинительный акт в отношении 42-летнего мужчины по факту самовольного строительства на самовольно занятом земельном участке.

Читайте также: Два водохранилища под Харьковом вернули государству: дошло до Верховного суда

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова – главное 5 марта: удар по животным, наши дома
Новости Харькова – главное 5 марта: удар по животным, наши дома
05.03.2026, 18:53
Два водохранилища под Харьковом вернули государству: дошло до Верховного суда
Два водохранилища под Харьковом вернули государству: дошло до Верховного суда
05.03.2026, 12:17
Что в обстрелах РФ вызывает у Терехова «определенное беспокойство»
Что в обстрелах РФ вызывает у Терехова «определенное беспокойство»
05.03.2026, 10:19
Два «шахеда» атаковали сегодня ночью Харьков — что известно
Два «шахеда» атаковали сегодня ночью Харьков — что известно
05.03.2026, 07:15
Ночная атака БпЛА: поврежден харьковский Центр обращения с животными (фото)
Ночная атака БпЛА: поврежден харьковский Центр обращения с животными (фото)
05.03.2026, 14:02
Бизнесмена, незаконно строившего гостиницу в лесу на Харьковщине, будут судить
Бизнесмена, незаконно строившего гостиницу в лесу на Харьковщине, будут судить
05.03.2026, 18:20

Новости по теме:

05.09.2025
Необычная гостиница появилась в зоопарке в Харькове: для кого ее создали
01.03.2025
Гостиница «Харьков» в очередной раз пострадала из-за атаки РФ (фото, видео)
31.01.2025
Атака по Одессе: двое раненых, пострадала историческая гостиница «Бристоль» 📷


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Бизнесмена, незаконно строившего гостиницу в лесу на Харьковщине, будут судить», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 5 марта 2026 в 18:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области предприниматель незаконно начал строить гостиницу на землях лесного фонда — его дело передали в суд, сообщает Харьковская областная прокуратура.".