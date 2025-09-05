Необычная гостиница появилась в зоопарке в Харькове: для кого ее создали
Фото: Харьковский зоопарк
В Харьковском зоопарке появилась гостиница для диких насекомых.
Как отмечают в пресс-службе зоопарка, эта необычная «эко-гостиница» создана специально для осмий — диких пчел, являющихся чрезвычайно важными опылителями. Они не живут в ульях, как медоносные пчелы, а ищут уютные места в природе. Теперь у них есть безопасный дом.
«Такие отели помогают сохранять биоразнообразие и поддерживают естественный баланс. А еще это отличный повод для посетителей узнать больше о жизни маленьких, но сверхважных помощников природы», — объяснили в зоопарке.
Дата публикации материала: 5 сентября 2025 в 16:08
