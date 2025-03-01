Гостинница «Харьков» в очередной раз пострадала из-за атаки РФ (фото, видео)

В результате ночной атаки БпЛА на Харьков пострадал отель «Харьков».

В частности, в помещении вылетели окна.

Напомним, с 23:00 в Харькове раздавались взрывы — армия РФ атаковала БпЛА. Удары зафиксировали в трех районах города — Шевченковском, Киевском и Новобаварском. Попадания — возле многоэтажных жилых домов, в коммерческую недвижимость, и возле одной из больниц. Также повреждена АЗС, информировали в Харьковской областной прокуратуре. Атаковали город БпЛА типа «Шахед» или «Герань». Уже известно о 12 пострадавших, среди которых — 2 детей.

Также напомним, гостиница «Харьков» уже не впервые подвергается обстрелам РФ. 30 декабря 2023 года оккупанты атаковали Харьков ракетами и дронами. Одна из ракет влетела в 11 этаж отеля «Kharkiv Palace», он частично разрушен. Тогда же была повреждена расположенная рядом гостиница «Харьков». В частности, повреждения получил ньюзрум МГ «Объектив».

Еще один «прилет» вблизи этого отеля произошел вечером 20 сентября в прошлом году. Тогда КАБ влетел в проезжую часть.