Главные новости Харькова 21.09: удары КАБ – возросло число пострадавших
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
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Уже известно о семи пострадавших из-за «прилетов» по Харькову вечером 20 сентября, из них двое детей 10-ти и 12-ти лет, а также подросток 17 лет
Одного человека госпитализировали, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Четыре пациента больницы, возле которой произошло вражеское попадание, также обратились за помощью, получили легкие осколочные ранения», — уточнил глава ХОВА Олег Синегубов.
Как рассказал на месте мэр Харькова Игорь Терехов, повреждены контактная сеть и трамвайные пути.
«Очень много разрушений – это больница, гостиница. Я не могу сказать, почему сюда целился наш враг, это центр Харькова, где находились гражданские. Кроме этого есть попадание, где пострадал частный сектор. Терроризм РФ против мирного населения Харькова», – отметил мэр.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, новости, прилет, синегубов, терехов, удары, Харьков, хроника;
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2024 в 00:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".