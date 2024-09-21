Главные новости Харькова 21.09: удары КАБ – возросло число пострадавших

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Уже известно о семи пострадавших из-за «прилетов» по ​​Харькову вечером 20 сентября, из них двое детей 10-ти и 12-ти лет, а также подросток 17 лет

Одного человека госпитализировали, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Четыре пациента больницы, возле которой произошло вражеское попадание, также обратились за помощью, получили легкие осколочные ранения», — уточнил глава ХОВА Олег Синегубов.

Как рассказал на месте мэр Харькова Игорь Терехов, повреждены контактная сеть и трамвайные пути.

«Очень много разрушений – это больница, гостиница. Я не могу сказать, почему сюда целился наш враг, это центр Харькова, где находились гражданские. Кроме этого есть попадание, где пострадал частный сектор. Терроризм РФ против мирного населения Харькова», – отметил мэр.