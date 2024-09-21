Пожар в авто и возгорание сухой травы – ГСЧС о последствиях ударов по Харькову
О последствиях авиаатаки РФ на Харьков вечером 20 сентября сообщили в ГСЧС Украины.
«Вечером 20 сентября зафиксированы взрывы на территории гражданского предприятия, в центральной части города и в частном секторе Холодногорского района. Спасатели ГСЧС потушили пожар в легковом автомобиле и возгорание сухой травы на двух разных локациях общей площадью более 1 га», — отметили в ГСЧС.
Для ликвидации последствий вражеской атаки привлекались 17 единиц техники и 70 спасателей.
Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове около 22:40. Мэр Игорь Терехов сообщил, что прилетело возле медицинского учреждения. Один из КАБов влетел в проезжую часть в самом центре Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Там загорелся автомобиль, повреждены киоски, остекление зданий больницы и отель, возле которого уже прилетало. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что три авиационные бомбы попали в три района города: Киевский — на территорию предприятия, Шевченковский — в проезжую часть в нескольких десятках метров от больницы, а именно родильного отделения и Холодногорский — на территорию частного дома. По последним данным мэра Игоря Терехова, пострадали 15 человек, из трое — дети. Последствия показали в ГУНП в Харьковской области и облпрокуратуре.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авто, атака, ГСЧС, пожары, последствия, трава, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2024 в 08:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях авиаатаки РФ на Харьков вечером 20 сентября сообщили в ГСЧС Украины.".