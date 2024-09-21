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КАБ ударил у родильного отделения в Харькове, где было много пациентов

Происшествия 00:47   21.09.2024
Оксана Горун
КАБ ударил у родильного отделения в Харькове, где было много пациентов скриншот

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков сообщил, куда прилетели три российских КАБа в Харькове.

«По предварительным данным, это были ФАБ-250 с УМПК. Три авиационные бомбы попали в три района города: Киевский, Шевченковский и Холодногорский. Что касается Киевского района, то данная авиационная бомба попала на территорию предприятия. Что касается Шевченковского района, то бомба попала в проезжую часть в нескольких десятках метров от больницы, а именно родильного отделения, где в то время находилось очень много пациентов. Что касается Холодногорского района, то управляемая авиационная бомба попала на территорию частного дома», — проинформировал Фильчаков.

Известно о восьми пострадавших гражданских, среди них дети — девочки 10 и 17 лет (полиция проинформировала про девять пострадавших, в том числе детей 10 и 12 лет).

По данным Фильчакова, удары наносил самолет Су-34 с территории РФ — из Белгорода.

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Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове около 22:40. Мэр Игорь Терехов сообщил, что прилетело по центральному району Харькова, возле медицинского учреждения. Позже он уточнил, что попадания двух вражеских бомб зафиксировали в Шевченковском районе Харькова и еще одной — в Киевском районе. Один из КАБов влетел в проезжую часть в самом центре Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Там загорелся автомобиль, повреждены киоски, остекление зданий больницы и отель, возле которого уже прилетало.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 сентября 2024 в 00:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков сообщил, куда прилетели три российских КАБа в Харькове".