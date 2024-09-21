КАБ влучив біля пологового відділення в Харкові, де було багато пацієнтів
Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков повідомив, куди прилетіли три російські КАБи в Харкові.
“За попередніми даними, це були ФАБ-250 з УМПК. Саме ці три авіаційні бомби влучили в трьох районах міста: Київському, Шевченківському та Холодногірському районах. Що стосується Київського району, то дана авіаційна бомба влучила на територію підприємства. Що стосується Шевченківського району, то бомба влучила в проїжджу частину в декількох десятків метрів від лікарні, а саме пологового відділення, де на той час перебувало дуже багато пацієнтів. Що стосується Холодногірського району, то керована авіаційна бомба влучила на територію приватного будинку”, – повідомив Фільчаков.
Відомо про вісім постраждалих цивільних, серед них діти – дівчатка 10 та 17 років (поліція поінформувала про дев’ятьох постраждалих, у тому числі дітей 10 та 12 років).
За даними Фільчакова, удари завдавав літак Су-34 з території РФ – з Бєлгорода.
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Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові близько 22:40. Мер Ігор Терехов повідомив, що прилетіло по центральному району Харкова, біля медичного закладу. Пізніше він уточнив, що влучання двох ворожих бомб зафіксували у Шевченківському районі Харкова та ще однієї – у Київському районі. Один із КАБів влетів у проїжджу частину в самому центрі Харкова, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Там загорівся автомобіль, пошкоджені кіоски, скління будівель лікарні та готель, біля якого вже прилітало.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: кабы, новини Харкова, прилет, прокуратура, Фильчаков;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2024 в 00:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков повідомив, куди прилетіли три російські КАБи в Харкові".