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Приліт по Харкову: відео з реєстратора опублікувала поліція

Події 00:32   21.09.2024
Оксана Горун
Приліт по Харкову: відео з реєстратора опублікувала поліція Скриншот

Після удару по Харкову трьох КАБів за медичною допомогою звернулися дев’ятеро людей, серед них діти 10 та 12 років, поінформували у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

“20 вересня близько 22:40 росіяни вдарили, попередньо, КАБами по центральній частині міста. Зафіксовані влучання у Шевченківському, Київському та Холодногірському районах. Постраждали дев’ять громадян, у тому числі двоє дітей. Пошкоджені будівля обласної лікарні, готелі, кіоски, приватні будинки, навчальний заклад”, – повідомили в ГУНП.

На місці працюють слідчі та криміналісти. Кримінальне провадження відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові близько 22:40. Мер Ігор Терехов повідомив, що прилетіло по центральному району Харкова, біля медичного закладу. Пізніше він уточнив, що влучання двох ворожих бомб зафіксували у Шевченківському районі Харкова та ще однієї – у Київському районі. Один із КАБів влетів у проїжджу частину в самому центрі Харкова, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Там загорівся автомобіль, пошкоджені кіоски, скління будівель лікарні та готель, біля якого вже прилітало.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2024 в 00:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після удару по Харкову трьох КАБів за медичною допомогою звернулися дев’ятеро людей, серед них діти 10 та 12 років, поінформували у відділі комунікації ГУНП у Харківській області".