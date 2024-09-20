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Удари по Харкову: четверо постраждалих, у центрі пошкоджені лікарня та готель

Події 23:20   20.09.2024
Олена Нагорна
Удари по Харкову: четверо постраждалих, у центрі пошкоджені лікарня та готель

Влучання двох ворожих бомб зафіксували у Шевченківському районі Харкова та ще однієї – у Київському районі, повідомляє мер Ігор Терехов.

За його інформацією, постраждали чотири людини, зокрема 10-річна дитина отримала гостру реакцію на стрес.

Один із КАБів влетів у проїжджу частину в самому центрі Харкова, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Горить автомобіль. Пошкоджено кіоски, скління будівель лікарні, готель, біля якого вже було раніше вороже влучання“, – поінформував Синєгубов.

Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові близько 22:40. Мер Ігор Терехов повідомив, що прилетіло по центральному району Харкова, біля медичного закладу.

Також нагадаємо, двома ФАБ-250 з УМПК вдарила ворожа авіація по Харкову близько 16:45. Одна з бомб впала у промисловій зоні у Слобідському районі, друга – на території транспортного підприємства в Основ’янському районі. Внаслідок авіаудару троє чоловіків отримали поранення середньої тяжкості та були ушпиталені.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 23:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Влучання двох ворожих бомб зафіксували у Шевченківському районі Харкова та ще однієї – у Київському районі, повідомляє мер Ігор Терехов.".