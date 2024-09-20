Нові вибухи в Харкові: Терехов повідомив про “приліт” біля медзакладу в центрі
Декілька вибухів було чутно в Харкові близько 22:40.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів.
Мер Ігор Терехов повідомив, що по Харкову знову вдарили двома КАБами.
Пізніше він уточнив, що прилетіло по центральному району Харкова, біля медичного закладу. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
Нагадаємо, двома ФАБ-250 з УМПК вдарила ворожа авіація по Харкову близько 16:45. Одна з бомб впала у промисловій зоні у Слобідському районі, друга – на території транспортного підприємства в Основ’янському районі. Внаслідок авіаудару троє чоловіків отримали поранення середньої тяжкості та були ушпиталені.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 22:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Декілька вибухів було чутно в Харкові близько 22:40.".