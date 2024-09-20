Live
  • Пт 20.09.2024
  • Харків  +17°С
  • USD 41.44
  • EUR 46.24

Нові вибухи в Харкові: Терехов повідомив про “приліт” біля медзакладу в центрі

Події 22:50   20.09.2024
Олена Нагорна
Нові вибухи в Харкові: Терехов повідомив про “приліт” біля медзакладу в центрі

Декілька вибухів було чутно в Харкові близько 22:40.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів.

Мер Ігор Терехов повідомив, що по Харкову знову вдарили двома КАБами.

Пізніше він уточнив, що прилетіло по центральному району Харкова, біля медичного закладу. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, двома ФАБ-250 з УМПК вдарила ворожа авіація по Харкову близько 16:45. Одна з бомб впала у промисловій зоні у Слобідському районі, друга – на території транспортного підприємства в Основ’янському районі. Внаслідок авіаудару троє чоловіків отримали поранення середньої тяжкості та були ушпиталені.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Нові вибухи в Харкові: Терехов повідомив про “приліт” біля медзакладу в центрі
Нові вибухи в Харкові: Терехов повідомив про “приліт” біля медзакладу в центрі
20.09.2024, 22:50
«Повна маячня»: реакція у соцмережах на перейменування міст на Харківщині
«Повна маячня»: реакція у соцмережах на перейменування міст на Харківщині
20.09.2024, 11:36
Влаштував ДТП та поїхав: п’яного водія без прав затримали копи
Влаштував ДТП та поїхав: п’яного водія без прав затримали копи
20.09.2024, 09:34
Пілот FPV-дронів із харківської 92-ї ОШБр увійшов до рейтингу Forbes
Пілот FPV-дронів із харківської 92-ї ОШБр увійшов до рейтингу Forbes
20.09.2024, 21:59
Головні новини 20 вересня: область у диму, “прильоти” по Харкову
Головні новини 20 вересня: область у диму, “прильоти” по Харкову
20.09.2024, 23:04
Смертельний удар по Ківшарівці на Харківщині: руйнування показали НПУ та ДСНС
Смертельний удар по Ківшарівці на Харківщині: руйнування показали НПУ та ДСНС
20.09.2024, 21:05

Новини за темою:

16:54
У Харкові – вибухи: Синєгубов просить бути в укриттях, Мельник писав про КАБи
00:02
Вибухи у Харкові, росіяни атакують місто
23:42
Вибухи чути у Харкові, під ударом опинився Київський район
17:13
Знову вибухи чути у Харкові
16:56
Терехов повідомив про два «прильоти» по Харкову

Ви читали новину: «Нові вибухи в Харкові: Терехов повідомив про “приліт” біля медзакладу в центрі»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 22:50;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Декілька вибухів було чутно в Харкові близько 22:40.".