Live
  • Пт 20.09.2024
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.44
  • EUR 46.24

Новые взрывы в Харькове: Терехов сообщил о «прилете» у медучреждения в центре

Происшествия 22:50   20.09.2024
Елена Нагорная
Новые взрывы в Харькове: Терехов сообщил о «прилете» у медучреждения в центре

Несколько взрывов было слышно в Харькове около 22:40.

Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что по Харькову вновь ударили двумя КАБами.

Позже он уточнил, что прилетело по центральному району Харькова, возле медицинского учреждения. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, двумя ФАБ-250 из УМПК ударила вражеская авиация по Харькову около 16:45. Одна из бомб упала в промышленной зоне в Слободском районе, вторая — на территории транспортного предприятия в Основянском районе. В результате авиаудара трое мужчин получили осколочные ранения средней тяжести и были госпитализированы.

 

 

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новые взрывы в Харькове: Терехов сообщил о «прилете» у медучреждения в центре
Новые взрывы в Харькове: Терехов сообщил о «прилете» у медучреждения в центре
20.09.2024, 22:50
Главные новости 20 сентября: область в дыму, «прилеты» по Харькову
Главные новости 20 сентября: область в дыму, «прилеты» по Харькову
20.09.2024, 23:04
На Харьков скинули ФАБ-250: Фильчаков сообщил детали и показал обломки (видео)
На Харьков скинули ФАБ-250: Фильчаков сообщил детали и показал обломки (видео)
20.09.2024, 20:07
Страсти вокруг Дворца детского творчества в Харькове: что происходит (видео)
Страсти вокруг Дворца детского творчества в Харькове: что происходит (видео)
20.09.2024, 18:01
В Харькове распыляют препараты на основе грибов и бактерий: зачем (фото)
В Харькове распыляют препараты на основе грибов и бактерий: зачем (фото)
20.09.2024, 12:12
Смертельный удар по Ковшаровке на Харьковщине: разрушения показали НПУ и ГСЧС
Смертельный удар по Ковшаровке на Харьковщине: разрушения показали НПУ и ГСЧС
20.09.2024, 21:05

Новости по теме:

16:54
В Харькове — взрывы: Синегубов просит быть в укрытиях, Мельник писал о КАБах
00:02
Взрывы в Харькове, россияне атакуют город
23:42
Взрывы слышны в Харькове, под ударом оказался Киевский район
17:13
Снова взрывы слышны в Харькове
16:56
Терехов сообщил о двух «прилетах» по Харькову

Вы читали новость: «Новые взрывы в Харькове: Терехов сообщил о «прилете» у медучреждения в центре»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 22:50;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несколько взрывов было слышно в Харькове около 22:40.".