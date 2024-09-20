Новые взрывы в Харькове: Терехов сообщил о «прилете» у медучреждения в центре
Несколько взрывов было слышно в Харькове около 22:40.
Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары.
Мэр Игорь Терехов сообщил, что по Харькову вновь ударили двумя КАБами.
Позже он уточнил, что прилетело по центральному району Харькова, возле медицинского учреждения. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Напомним, двумя ФАБ-250 из УМПК ударила вражеская авиация по Харькову около 16:45. Одна из бомб упала в промышленной зоне в Слободском районе, вторая — на территории транспортного предприятия в Основянском районе. В результате авиаудара трое мужчин получили осколочные ранения средней тяжести и были госпитализированы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, взрывы, Олег Синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 22:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несколько взрывов было слышно в Харькове около 22:40.".