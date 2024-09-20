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На Харьков скинули ФАБ-250: Фильчаков сообщил детали и показал обломки (видео)

Происшествия 18:48   20.09.2024
Елена Нагорная
На Харьков скинули ФАБ-250: Фильчаков сообщил детали и показал обломки (видео)

Две авиабомбы, предварительно ФАБ-250 с УМПК, сбросила авиация РФ на Харьков около 16:45. Одна из них упала в промышленной зоне в Слободском районе, вторая — на территории транспортного предприятия в Основянском районе.

В результате авиаудара три человека получили осколочные ранения средней тяжести и были госпитализированы, рассказал руководитель облпрокуратуры Александр Фильчаков.

По его данным, бомбы на Харьков сбросил российский истребитель Су-34 из воздушного пространства Белгорода. Также Фильчаков показал, как выглядят обломки ФАБ-250 с УМПК.

Видео: пресс-служба Харьковской облпрокуратуры

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, взрывы прогремели в Харькове после 16:45. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, было два КАБа, попадания зафиксированы в Слободском и Основянском районах. Пострадали три человека.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 18:48;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две авиабомбы, предварительно ФАБ-250 с УМПК, сбросила авиация РФ на Харьков около 16:45".