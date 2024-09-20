КАБы ударили по Слободскому и Основянскому районам Харькова: есть пострадавшие
Двумя корректируемыми авиабомбами ударила авиация РФ по Харькову после 16:45, сообщил мэр Игорь Терехов.
По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, попадания зафиксированы в Слободском и Основянском районах.
Синегубов сообщил, что два человека пострадали в Основянском районе.
Позже он добавил, что количество пострадавших возросло до трех.
Напомним, взрывы прогремели в Харькове после 16:45.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, кабы, синегубов, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 17:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двумя корректируемыми авиабомбами ударила авиация РФ по Харькову после 16:45, сообщил мэр Игорь Терехов.".