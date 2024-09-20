КАБы ударили по Слободскому и Основянскому районам Харькова: есть пострадавшие

Двумя корректируемыми авиабомбами ударила авиация РФ по Харькову после 16:45, сообщил мэр Игорь Терехов.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, попадания зафиксированы в Слободском и Основянском районах.

Синегубов сообщил, что два человека пострадали в Основянском районе.

Позже он добавил, что количество пострадавших возросло до трех.

Напомним, взрывы прогремели в Харькове после 16:45.