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В Харькове — взрывы: Синегубов просит быть в укрытиях, Мельник писал о КАБах

Происшествия 16:54   20.09.2024
Елена Нагорная
В Харькове — взрывы: Синегубов просит быть в укрытиях, Мельник писал о КАБах

После 16:45 в Харькове прогремело несколько взрывов. 

Начальник ХОВА Олег Синегубов подтверждает удары оккупантов. Он призвал быть в укрытиях жителей Харькова и Харьковского района.

Также просит быть осторожными харьковчан мэр Игорь Терехов.

О пусках авиацией РФ КАБов в направлении Харькова и пригорода предупреждал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Командование Воздушных сил ВСУ также призывало харьковчан перейти в укрытия.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 16:54;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После 16:45 в Харькове прогремело несколько взрывов.".