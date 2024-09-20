В Харькове — взрывы: Синегубов просит быть в укрытиях, Мельник писал о КАБах

После 16:45 в Харькове прогремело несколько взрывов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов подтверждает удары оккупантов. Он призвал быть в укрытиях жителей Харькова и Харьковского района.

Также просит быть осторожными харьковчан мэр Игорь Терехов.

О пусках авиацией РФ КАБов в направлении Харькова и пригорода предупреждал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Командование Воздушных сил ВСУ также призывало харьковчан перейти в укрытия.