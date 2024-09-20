В Харькове — взрывы: Синегубов просит быть в укрытиях, Мельник писал о КАБах
После 16:45 в Харькове прогремело несколько взрывов.
Начальник ХОВА Олег Синегубов подтверждает удары оккупантов. Он призвал быть в укрытиях жителей Харькова и Харьковского района.
Также просит быть осторожными харьковчан мэр Игорь Терехов.
О пусках авиацией РФ КАБов в направлении Харькова и пригорода предупреждал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
Командование Воздушных сил ВСУ также призывало харьковчан перейти в укрытия.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, взрывы, синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 16:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После 16:45 в Харькове прогремело несколько взрывов.".