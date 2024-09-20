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У Харкові – вибухи: Синєгубов просить бути в укриттях, Мельник писав про КАБи

Події 16:54   20.09.2024
Олена Нагорна
У Харкові – вибухи: Синєгубов просить бути в укриттях, Мельник писав про КАБи

Після 16:45 у Харкові пролунало кілька вибухів. 

Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтверджує удари окупантів. Він закликав бути в укриттях мешканців Харкова та Харківського району.

Також просить бути обережними харків’ян мер Ігор Терехов.

Про пуски авіацією РФ КАБів у напрямку Харкова та передмістя попереджав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Командування Повітряних сил ЗСУ також закликало харків’ян перейти до укриттів.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 16:54;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після 16:45 у Харкові пролунало кілька вибухів. ".