У Харкові – вибухи: Синєгубов просить бути в укриттях, Мельник писав про КАБи

Після 16:45 у Харкові пролунало кілька вибухів.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтверджує удари окупантів. Він закликав бути в укриттях мешканців Харкова та Харківського району.

Також просить бути обережними харків’ян мер Ігор Терехов.

Про пуски авіацією РФ КАБів у напрямку Харкова та передмістя попереджав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Командування Повітряних сил ЗСУ також закликало харків’ян перейти до укриттів.