У Харкові – вибухи: Синєгубов просить бути в укриттях, Мельник писав про КАБи
Після 16:45 у Харкові пролунало кілька вибухів.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтверджує удари окупантів. Він закликав бути в укриттях мешканців Харкова та Харківського району.
Також просить бути обережними харків’ян мер Ігор Терехов.
Про пуски авіацією РФ КАБів у напрямку Харкова та передмістя попереджав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
Командування Повітряних сил ЗСУ також закликало харків’ян перейти до укриттів.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 16:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після 16:45 у Харкові пролунало кілька вибухів. ".