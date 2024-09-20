Сім ударів з мінометів по прикордонню Харківщини: постраждали три людини

20 вересня близько 14:00 армія РФ, попередньо, з мінометів обстріляла село Івашки Золочівської громади.

«В результаті семи ударів поранення середньої тяжкості отримали чоловік 1967 р.н. та жінка 1968 р.н. Подружжя поралося по господарству, коли розпочався обстріл. Їх шпиталізували. Легке поранення ноги отримав чоловік 1955 р.н. Йому надається допомога золочівськими медиками», – розповів начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає «Зоря».

У селі пошкоджені будинки та легкове авто.