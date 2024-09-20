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Сім ударів з мінометів по прикордонню Харківщини: постраждали три людини

Події 16:18   20.09.2024
Вікторія Яковенко
Сім ударів з мінометів по прикордонню Харківщини: постраждали три людини Фото: “Зоря”

20 вересня близько 14:00 армія РФ, попередньо, з мінометів обстріляла село Івашки Золочівської громади.

«В результаті семи ударів поранення середньої тяжкості отримали чоловік 1967 р.н. та жінка 1968 р.н. Подружжя поралося по господарству, коли розпочався обстріл. Їх шпиталізували. Легке поранення ноги отримав чоловік 1955 р.н. Йому надається допомога золочівськими медиками», – розповів начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає «Зоря».

У селі пошкоджені будинки та легкове авто.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 16:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 вересня близько 14:00 армія РФ, попередньо, з мінометів обстріляла село Івашки Золочівської громади.".