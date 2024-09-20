Удар по фермі на Харківщині: вбита худоба, сталася пожежа (фото)

Внаслідок удару по будівлі сільськогосподарського підприємства у селі Шестакове Чугуївського району виникла пожежа площею 500 м. кв., повідомили у ДСНС України.

Попередньо, постраждали двоє працівників ферми. Пошкоджені інші будівлі підприємства, вбито 20 голів великої рогатої худоби.

До гасіння пожежі залучались три одиниці пожежно-рятувальної техніки, 21 рятувальник, а також вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Вільча. Наразі загоряння ліквідовано.

Нагадаємо, за даними голови ХОВА Олега Синєгубова, ЗС РФ вдарили з РСЗВ по селу Шестакове о 08:00.