Удар по фермі на Харківщині: вбита худоба, сталася пожежа (фото)
Фото: ДСНС України
Внаслідок удару по будівлі сільськогосподарського підприємства у селі Шестакове Чугуївського району виникла пожежа площею 500 м. кв., повідомили у ДСНС України.
Попередньо, постраждали двоє працівників ферми. Пошкоджені інші будівлі підприємства, вбито 20 голів великої рогатої худоби.
До гасіння пожежі залучались три одиниці пожежно-рятувальної техніки, 21 рятувальник, а також вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Вільча. Наразі загоряння ліквідовано.
Нагадаємо, за даними голови ХОВА Олега Синєгубова, ЗС РФ вдарили з РСЗВ по селу Шестакове о 08:00.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, пожежа, пострадали, скот, убит, удар, ферма;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 12:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок удару по будівлі сільськогосподарського підприємства у селі Шестакове Чугуївського району виникла пожежа площею 500 м. кв., повідомили у ДСНС України.".