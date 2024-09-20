Удар по ферме на Харьковщине: убит скот, произошел пожар (фото)
Фото: ГСЧС Украины
В результате удара по зданию сельскохозяйственного предприятия в селе Шестаково Чугуевского района произошел пожар площадью 500 м. кв., сообщили в ГСЧС Украины.
Предварительно, пострадали двое работников фермы. Повреждены другие здания предприятия, убиты 20 голов крупного рогатого скота.
К тушению пожара привлекались три единицы пожарно-спасательной техники, 21 спасатель, а также местные пожарные из поселка Вильча. Сейчас возгорание ликвидировано.
Напомним, по данным главы ХОВА Олега Синегубова, ВС РФ ударили из РСЗО по селу Шестаково в 08:00.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, пожары, пострадали, скот, убит, удар, ферма;
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 12:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате удара по зданию сельскохозяйственного предприятия в селе Шестаково Чугуевского района произошел пожар площадью 500 м. кв., сообщили в ГСЧС Украины.".