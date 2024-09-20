Удар по ферме на Харьковщине: убит скот, произошел пожар (фото)

В результате удара по зданию сельскохозяйственного предприятия в селе Шестаково Чугуевского района произошел пожар площадью 500 м. кв., сообщили в ГСЧС Украины.

Предварительно, пострадали двое работников фермы. Повреждены другие здания предприятия, убиты 20 голов крупного рогатого скота.

К тушению пожара привлекались три единицы пожарно-спасательной техники, 21 спасатель, а также местные пожарные из поселка Вильча. Сейчас возгорание ликвидировано.

Напомним, по данным главы ХОВА Олега Синегубова, ВС РФ ударили из РСЗО по селу Шестаково в 08:00.