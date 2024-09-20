Live
  • Пт 20.09.2024
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.44
  • EUR 46.24

Удар по ферме на Харьковщине: убит скот, произошел пожар (фото)

Происшествия 12:32   20.09.2024
Виктория Яковенко
Удар по ферме на Харьковщине: убит скот, произошел пожар (фото) Фото: ГСЧС Украины

В результате удара по зданию сельскохозяйственного предприятия в селе Шестаково Чугуевского района произошел пожар площадью 500 м. кв., сообщили в ГСЧС Украины.

Предварительно, пострадали двое работников фермы. Повреждены другие здания предприятия, убиты 20 голов крупного рогатого скота.

К тушению пожара привлекались три единицы пожарно-спасательной техники, 21 спасатель, а также местные пожарные из поселка Вильча. Сейчас возгорание ликвидировано.

02
Фото: ГСЧС Украины
03
Фото: ГСЧС Украины
04
Фото: ГСЧС Украины

Напомним, по данным главы ХОВА Олега Синегубова, ВС РФ ударили из РСЗО по селу Шестаково в 08:00.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове распыляют препараты на основе грибов и бактерий: зачем (фото)
В Харькове распыляют препараты на основе грибов и бактерий: зачем (фото)
20.09.2024, 12:12
Терехов объяснил, зачем в Харькове под обстрелами вставляют окна
Терехов объяснил, зачем в Харькове под обстрелами вставляют окна
19.09.2024, 10:52
Главные новости Харькова 20 сентября: город в дыму, раненые под Чугуевом
Главные новости Харькова 20 сентября: город в дыму, раненые под Чугуевом
20.09.2024, 13:39
«Полный бред»: реакция в соцсетях на переименование городов на Харьковщине
«Полный бред»: реакция в соцсетях на переименование городов на Харьковщине
20.09.2024, 11:36
«Это будет самый трудный отопительный сезон» — мэр Харькова
«Это будет самый трудный отопительный сезон» — мэр Харькова
20.09.2024, 09:34
Новый график отключений света в Харькове и области с 21 по 27 сентября
Новый график отключений света в Харькове и области с 21 по 27 сентября
20.09.2024, 13:35

Новости по теме:

08:17
ГСЧС: 71 пожар возник за сутки в природных экосистемах Харьковщины
19:43
Терехов сообщил, что будет на месте сгоревшего соснового бора у ТРЦ в Харькове
10:30
Третьи сутки спасатели пытаются потушить пожар в Изюмском районе
15:03
250 человек эвакуируют из-за пожара на Харьковщине – Синегубов
10:34
«Братик, не смотри туда» — первые минуты удара по спасателям Харькова (видео)

Вы читали новость: «Удар по ферме на Харьковщине: убит скот, произошел пожар (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 12:32;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате удара по зданию сельскохозяйственного предприятия в селе Шестаково Чугуевского района произошел пожар площадью 500 м. кв., сообщили в ГСЧС Украины.".