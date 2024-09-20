Синегубов: утром ВС РФ обстреляли Чугуевский район, есть пострадавшие
Начальник ХОВА Олег Синегубов 20 сентября сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за минувшие сутки. А также – рассказал об утреннем ударе по Чугуевскому району.
«20 сентября, 08:00, Чугуевский район, с. Шестаково. В результате обстрела с РСЗО по ферме пострадали два человека, госпитализированы», – уточнил Синегубов.
Кроме того, вследствие вражеских обстрелов Харьковщины накануне пострадало еще двое людей.
«16:43 Чугуевский р-н., Волчанская ТГ., пгт., Вильча. В результате обстрела пострадал 85-летний мужчина. 16:38 Купянский р-н, г. Купянск. Пострадал 65-летний мужчина в результате вражеских обстрелов», – добавил Синегубов.
А в 22:00 в Купянске-Узловом оккупанты перебили газовую трубу, повреждена многоэтажка.
В остальных населенных пунктах области вследствие «прилетов» пострадавших нет, добавил начальник ХОВА.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: зведення, обстрелы, Олег Синегубов, пострадавшие;
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 09:02;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов 20 сентября сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за минувшие сутки. А также – рассказал об утреннем ударе по Чугуевскому району.".