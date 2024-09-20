Синегубов: утром ВС РФ обстреляли Чугуевский район, есть пострадавшие

Начальник ХОВА Олег Синегубов 20 сентября сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за минувшие сутки. А также – рассказал об утреннем ударе по Чугуевскому району.

«20 сентября, 08:00, Чугуевский район, с. Шестаково. В результате обстрела с РСЗО по ферме пострадали два человека, госпитализированы», – уточнил Синегубов.

Кроме того, вследствие вражеских обстрелов Харьковщины накануне пострадало еще двое людей.

«16:43 Чугуевский р-н., Волчанская ТГ., пгт., Вильча. В результате обстрела пострадал 85-летний мужчина. 16:38 Купянский р-н, г. Купянск. Пострадал 65-летний мужчина в результате вражеских обстрелов», – добавил Синегубов.

А в 22:00 в Купянске-Узловом оккупанты перебили газовую трубу, повреждена многоэтажка.

В остальных населенных пунктах области вследствие «прилетов» пострадавших нет, добавил начальник ХОВА.