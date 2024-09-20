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ГСЧС: 71 пожар возник за сутки в природных экосистемах Харьковщины

Происшествия 08:17   20.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
ГСЧС: 71 пожар возник за сутки в природных экосистемах Харьковщины

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировала о пожарах, которые возникли в природных экосистемах, также – из-за вражеских обстрелов области.

«В общей сложности зафиксирован 71 случай новых пожаров в природных экосистемах на общей площади более 53 га. В Изюмском районе на территории Высокобирского лесничества продолжается тушение лесного пожара, площадь которого достигла 983 га», – рассказали в ГСЧС.

Пять пожаров возникли в области из-за обстрелов, все – в Купянском районе. Горело учебное заведение, частные домовладения и авто. Всего за сутки спасатели выезжали тушить пожары 93 раза.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 08:17;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировала о пожарах, которые возникли в природных экосистемах, также – из-за вражеских обстрелов области.".