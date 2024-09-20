Жителям города на Харьковщине советуют не выходить из дому: причины

Ограничить пребывание на улице рекомендуют городские власти жителям Балаклеи: в воздухе — дым и гарь.

«На территории громады наблюдается значительная задымленность воздуха и чувствуется запах гари. Причиной тому стал лесной пожар, возникший вблизи цементного завода в Высокобирском лесничестве», — проинформировала утром 20 сентября пресс-служба Балаклейской городской военной администрации.

В мэрии Балаклеи также дали советы жителям:

🔸Закройте окна и двери: это поможет уменьшить попадание дыма в помещение.

🔸Ограничьте пребывание на улице: если есть возможность, избегайте прогулок и длительного пребывания на открытом воздухе.

🔸 Пейте достаточное количество воды: это поможет вывести из организма вредные вещества.

Напомним, аномальное количество пожаров в Харьковской области в сентябре подтверждено статистикой. Начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов на пресс-конференции 17 сентября заявил: только за последний месяц в Харьковской области произошло более полутора тысяч пожаров. А в прошлом году за все лето их было втрое меньше – 540. Активно пылают открытые территории: поля, леса, луга. Объяснить все вражескими обстрелами не выходит: из-за них за год возникло только 8% пожаров. В соцсетях подозревают, что причина — активность диверсантов. Одного из поджигателей на днях задержали. Сами спасатели, впрочем, не склонны списывать все на диверсантов. Начальник ГУ ГСЧС отметил: ситуацию сильно ухудшает погода – аномальная жара, отсутствие осадков и ветер.