Жителям города на Харьковщине советуют не выходить из дому: причины
Ограничить пребывание на улице рекомендуют городские власти жителям Балаклеи: в воздухе — дым и гарь.
«На территории громады наблюдается значительная задымленность воздуха и чувствуется запах гари. Причиной тому стал лесной пожар, возникший вблизи цементного завода в Высокобирском лесничестве», — проинформировала утром 20 сентября пресс-служба Балаклейской городской военной администрации.
В мэрии Балаклеи также дали советы жителям:
🔸Закройте окна и двери: это поможет уменьшить попадание дыма в помещение.
🔸Ограничьте пребывание на улице: если есть возможность, избегайте прогулок и длительного пребывания на открытом воздухе.
🔸 Пейте достаточное количество воды: это поможет вывести из организма вредные вещества.
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Напомним, аномальное количество пожаров в Харьковской области в сентябре подтверждено статистикой. Начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов на пресс-конференции 17 сентября заявил: только за последний месяц в Харьковской области произошло более полутора тысяч пожаров. А в прошлом году за все лето их было втрое меньше – 540. Активно пылают открытые территории: поля, леса, луга. Объяснить все вражескими обстрелами не выходит: из-за них за год возникло только 8% пожаров. В соцсетях подозревают, что причина — активность диверсантов. Одного из поджигателей на днях задержали. Сами спасатели, впрочем, не склонны списывать все на диверсантов. Начальник ГУ ГСЧС отметил: ситуацию сильно ухудшает погода – аномальная жара, отсутствие осадков и ветер.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, дым, задымление, лесные пожары, пожары;
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 07:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ограничить пребывание на улице рекомендуют городские власти жителям Балаклеи: в воздухе — дым и гарь".