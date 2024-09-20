Жителям міста на Харківщині радять не виходити з дому: причини
Обмежити перебування на вулиці рекомендує міська влада жителям Балаклії: у повітрі – дим та гар.
“На території громади спостерігається значна задимленість повітря та відчувається запах гару. Причиною цього стала лісова пожежа, що виникла поблизу цементного заводу у Високобірському лісництві“, – поінформувала вранці 20 вересня пресслужба Балаклійської міської військової адміністрації.
У мерії Балаклії також дали поради мешканцям:
🔸Закрийте вікна та двері: це допоможе зменшити попадання диму в приміщення.
🔸Обмежте перебування на вулиці: якщо є можливість, уникайте прогулянок та тривалого перебування на відкритому повітрі.
🔸 Пийте достатню кількість води: це допоможе вивести з організму шкідливі речовини.
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Нагадаємо, аномальна кількість пожеж у Харківській області у вересні підтверджена статистикою. Начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Артем Астахов на пресконференції 17 вересня заявив: лише за останній місяць у Харківській області сталося понад півтори тисячі пожеж. А торік за все літо їх було втричі менше – 540. Активно палають відкриті території: поля, ліси, луки. Пояснити все ворожими обстрілами не виходить: через них протягом року виникло лише 8% пожеж. У соцмережах підозрюють, що причина – активність диверсантів. Одного з паліїв днями затримали. Самі рятувальники, проте, не схильні списувати все на диверсантів. Начальник ГУ ДСНС зазначив: ситуацію сильно погіршує погода – аномальна спека, відсутність опадів та вітер.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Балаклія, дым, задымление, лесные пожары, пожежа;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 07:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обмежити перебування на вулиці рекомендує міська влада жителям Балаклії: у повітрі – дим та гар".