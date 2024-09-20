Жителям міста на Харківщині радять не виходити з дому: причини

Обмежити перебування на вулиці рекомендує міська влада жителям Балаклії: у повітрі – дим та гар.

“На території громади спостерігається значна задимленість повітря та відчувається запах гару. Причиною цього стала лісова пожежа, що виникла поблизу цементного заводу у Високобірському лісництві“, – поінформувала вранці 20 вересня пресслужба Балаклійської міської військової адміністрації.

У мерії Балаклії також дали поради мешканцям:

🔸Закрийте вікна та двері: це допоможе зменшити попадання диму в приміщення.

🔸Обмежте перебування на вулиці: якщо є можливість, уникайте прогулянок та тривалого перебування на відкритому повітрі.

🔸 Пийте достатню кількість води: це допоможе вивести з організму шкідливі речовини.

Нагадаємо, аномальна кількість пожеж у Харківській області у вересні підтверджена статистикою. Начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Артем Астахов на пресконференції 17 вересня заявив: лише за останній місяць у Харківській області сталося понад півтори тисячі пожеж. А торік за все літо їх було втричі менше – 540. Активно палають відкриті території: поля, ліси, луки. Пояснити все ворожими обстрілами не виходить: через них протягом року виникло лише 8% пожеж. У соцмережах підозрюють, що причина – активність диверсантів. Одного з паліїв днями затримали. Самі рятувальники, проте, не схильні списувати все на диверсантів. Начальник ГУ ДСНС зазначив: ситуацію сильно погіршує погода – аномальна спека, відсутність опадів та вітер.