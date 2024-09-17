Підпали, обстріли чи погода: чому кількість пожеж на Харківщині значно зросла

За останній місяць на Харківщині сталося 1532 пожежі в екосистемах, у порівнянні з літнім періодом минулого року, їх було – 540. Тобто кількість загорянь зросла втричі, повідомив на брифінгу начальник ГУ ДСНС України у Харківській області Артем Астахов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

У ДСНС зазначили, що з усіх пожеж за весь цей рік, лише 387 випадків, що складає 8% – виникли внаслідок ведення бойових дій. Таких висновків дійшли, в основному, за допомогою допиту свідків – місцевих жителів, які бачили «прильоти».

«77% пожеж – це там, де «ми цього не бачили». Якщо там будуть якісь обставини, то безумовно після передачі до органів поліції, то там відповідні заходи будуть вжиті», – розповів Астахов.

За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, є непоодинокі факти, де люди нехтують протипожежною безпекою та спалюють сухостій у себе на подвір’ї. Наприклад, додав Синєгубов, така ситуація була в Ізюмському районі. Там одна людина загинула, 17 домів знищені внаслідок загоряння.

«У нас, наприклад, позавчора були удари КАБами по Дергачівському району. КАБи влучили на відкриту територію, було займання сухостою на відкритій місцевості. Є факти там, де введення бойових дій, є факти нехтування правил протипожежної безпеки», – підкреслив голова ХОВА.

Ще одна причина – аномальна спека, додав Астахов.

«Якщо подивитись на кількість опадів, порівняння проведете, відразу зрозумієте про, що йдеться. Два дні, ви ж самі бачите, який вітер. Якщо там 20 метрів в секунду, це вважається критичною швидкістю, то вона в нас триває дві доби вже. І додається ж та ситуація, заміновані території, необроблені поля, не прибрали територію», – продовжив Астахов.

Щодо версії підпалів, яку вчора висунув голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов, після пожежі у селищі Мала Данилівка та селі Зайченки, Синєгубов відповів так:

«Постійно працюють і органи Нацполіції, і СБУ, які затримують тих людей, які палять автівки військових по заявках, скажімо так, через телеграм та російських спецслужб. Щодо встановлення причини по Малоданилівській території, то тут питання буде з’ясовано, практично відповіді правоохоронних органів. Одночасно, одноразово, одномоментно сказати, або надати відповідь, чи це підпал, чи це наслідок бойових дій – це скажуть лише правоохоронні органи після проведення спеціальних досліджень», – сказав голова ХОВА.