“Вас треба відстрілювати” – харківський бізнесмен про паліїв трави та лісів
Харківський бізнесмен та волонтер Юрій Сапронов заявив, що останнім часом пожежі в екосистемах досить часто виникають не лише через «прильоти» – активізувалися палії лісів та сухої трави.
Після пожежі поблизу Журавлівського гідропарку на Салтівці Сапронов прокоментував ситуацію із пожежами у лісах Харківської області, які виникають через необережне поводження з вогнем. Він емоційно звернувся до паліїв, заявивши: “Вас треба відстрілювати”. А потім перейшов до опису більш реальних заходів впливу. Так, на думку бізнесмена, любителі спалювати сухостій мають нести справедливе покарання у суді.
«Задіяні колосальні ресурси ДСНС, які не можуть виїхати на пожежу чи приліт у квартирах та будинках мешканців Харкова та області. Таких людей, яким подобається як воно горить, потрібно обчислювати, відловлювати і надавати суду на місці, особливо зараз, коли у рятувальників і так роботи вищі за дах», – зазначив Сапронов.
Нагадаємо, масштабна пожежа сталася у сосновому борі поблизу Журавлівського гідропарку у Харкові 16 вересня. Вогонь охопив дерева, які переважно засохли ще понад рік тому через ураження грибком. Потужний вітер роздмухував вогонь. Він загрожував житловим будинкам. Через вогняну стихію та дим довелося перекрити рух транспорту від спуску Жилярді до ТРЦ «Караван». Близько 17:00 мер Ігор Терехов повідомив, що пожежу вдалося локалізувати на площі 4 га і загрози будинкам немає. На місці разом із рятувальниками працювали бригади СКП «Харківзеленбуд» та комунальна техніка. Міський голова запевнив, що всі ділянки лісу, які знищив вогонь, відновлять.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2024 в 10:02;
Кореспондент Николь Костенко-Лагутина у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський бізнесмен та волонтер Юрій Сапронов заявив, що останнім часом пожежі в екосистемах досить часто виникають не лише через «прильоти» – активізувалися палії лісів та сухої трави. ".