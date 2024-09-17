“Вас треба відстрілювати” – харківський бізнесмен про паліїв трави та лісів

Харківський бізнесмен та волонтер Юрій Сапронов заявив, що останнім часом пожежі в екосистемах досить часто виникають не лише через «прильоти» – активізувалися палії лісів та сухої трави.

Після пожежі поблизу Журавлівського гідропарку на Салтівці Сапронов прокоментував ситуацію із пожежами у лісах Харківської області, які виникають через необережне поводження з вогнем. Він емоційно звернувся до паліїв, заявивши: “Вас треба відстрілювати”. А потім перейшов до опису більш реальних заходів впливу. Так, на думку бізнесмена, любителі спалювати сухостій мають нести справедливе покарання у суді.

«Задіяні колосальні ресурси ДСНС, які не можуть виїхати на пожежу чи приліт у квартирах та будинках мешканців Харкова та області. Таких людей, яким подобається як воно горить, потрібно обчислювати, відловлювати і надавати суду на місці, особливо зараз, коли у рятувальників і так роботи вищі за дах», – зазначив Сапронов.