Live
  • Вт 17.09.2024
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.36
  • EUR 46.01

«Вас нужно отстреливать» — харьковский бизнесмен о поджигателях травы и лесов

Общество 10:02   17.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
«Вас нужно отстреливать» — харьковский бизнесмен о поджигателях травы и лесов Фото: NV

Харьковский бизнесмен и волонтер Юрий Сапронов заявил, что в последнее время пожары в экосистемах довольно часто возникают не только из-за «прилетов» – активизировались поджигатели лесов и сухой травы. 

После пожара вблизи Журавлевского гидропарка на Салтовке Сапронов прокомментировал ситуацию с пожарами в лесах Харьковской области, которые возникают из-за неосторожного обращения с огнем. Он эмоционально обратился к поджигателям, заявив: «Вас нужно отстреливать». А после перешел к описанию более реальных мер воздействия. Так, по мнению бизнесмена, любители сжигать сухостой должны нести справедливое наказание в суде.

«Задействованы колоссальные ресурсы ГСЧС, которые не могут выехать на пожар или прилет в квартирах и домах жителей Харькова и области. Таких людей, которым нравится как оно горит, нужно вычислять, отлавливать и придавать суду на месте, особенно сейчас, когда у спасателей и так работы выше крыши», – отметил Сапронов.

Напомним, масштабный пожар произошел в сосновом бору вблизи Журавлевского гидропарка в Харькове 16 сентября. Огонь охватил деревья, которые в основном засохли еще более года назад из-за поражения грибком. Мощный ветер раздувал огонь. Он угрожал ближайшим жилым домам. Из-за огненной стихии и дыма пришлось перекрыть движение транспорта от спуска Жилярди до ТРЦ «Караван». Около 17:00 мэр Игорь Терехов сообщил, что пожар удалось локализовать на площади 4 га и угрозы домам нет. На месте вместе со спасателями работали бригады СКП «Харьковзеленстрой» и коммунальная техника. Городской голова заверил, что все участки леса, которые уничтожил огонь, восстановят.

Читайте также: Поджоги уже начинают быть похожими на диверсию — глава громады под Харьковом

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
В Курской области ВС РФ начали контрнаступление не вовремя — Коваленко
В Курской области ВС РФ начали контрнаступление не вовремя — Коваленко
16.09.2024, 12:06
Из-за угрозы РФ для АЭС зима может стать переломной для Украины – POLITICO
Из-за угрозы РФ для АЭС зима может стать переломной для Украины – POLITICO
16.09.2024, 15:31
Ночи холоднее, по области днем шквалы: погода на Харьковщине на 17 сентября
Ночи холоднее, по области днем шквалы: погода на Харьковщине на 17 сентября
16.09.2024, 20:05
«Вас нужно отстреливать» — харьковский бизнесмен о поджигателях травы и лесов
«Вас нужно отстреливать» — харьковский бизнесмен о поджигателях травы и лесов
17.09.2024, 10:02
Один из районов Харькова готов к отопительному сезону на 99% — ХТС
Один из районов Харькова готов к отопительному сезону на 99% — ХТС
16.09.2024, 15:51
Есть пострадавшая: прокуратура о последствиях авиаударов в Купянском районе
17.09.2024, 10:28

Новости по теме:

21:30
Оборудование на 5 млн грн бесплатно получат предприниматели Харьковщины
21:10
Авто, дроны и зарядные станции передали ВСУ харьковские бизнесмены
20:39
Сертификаты на генераторы и «старлинки» Терехов раздал бизнесменам Харькова
13:44
12 лет «светит» дельцу с Харьковщины, который нажился на школе на 700 тысяч
14:16
Насколько богатыми были Маккалистеры из «Один дома»?

Вы читали новость: ««Вас нужно отстреливать» — харьковский бизнесмен о поджигателях травы и лесов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 10:02;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский бизнесмен и волонтер Юрий Сапронов заявил, что в последнее время пожары в экосистемах довольно часто возникают не только из-за «прилетов» – активизировались поджигатели лесов и сухой травы. ".