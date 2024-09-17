«Вас нужно отстреливать» — харьковский бизнесмен о поджигателях травы и лесов
Харьковский бизнесмен и волонтер Юрий Сапронов заявил, что в последнее время пожары в экосистемах довольно часто возникают не только из-за «прилетов» – активизировались поджигатели лесов и сухой травы.
После пожара вблизи Журавлевского гидропарка на Салтовке Сапронов прокомментировал ситуацию с пожарами в лесах Харьковской области, которые возникают из-за неосторожного обращения с огнем. Он эмоционально обратился к поджигателям, заявив: «Вас нужно отстреливать». А после перешел к описанию более реальных мер воздействия. Так, по мнению бизнесмена, любители сжигать сухостой должны нести справедливое наказание в суде.
«Задействованы колоссальные ресурсы ГСЧС, которые не могут выехать на пожар или прилет в квартирах и домах жителей Харькова и области. Таких людей, которым нравится как оно горит, нужно вычислять, отлавливать и придавать суду на месте, особенно сейчас, когда у спасателей и так работы выше крыши», – отметил Сапронов.
Напомним, масштабный пожар произошел в сосновом бору вблизи Журавлевского гидропарка в Харькове 16 сентября. Огонь охватил деревья, которые в основном засохли еще более года назад из-за поражения грибком. Мощный ветер раздувал огонь. Он угрожал ближайшим жилым домам. Из-за огненной стихии и дыма пришлось перекрыть движение транспорта от спуска Жилярди до ТРЦ «Караван». Около 17:00 мэр Игорь Терехов сообщил, что пожар удалось локализовать на площади 4 га и угрозы домам нет. На месте вместе со спасателями работали бригады СКП «Харьковзеленстрой» и коммунальная техника. Городской голова заверил, что все участки леса, которые уничтожил огонь, восстановят.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: бизнесмен, лесные пожары, поджигатель, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 10:02;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский бизнесмен и волонтер Юрий Сапронов заявил, что в последнее время пожары в экосистемах довольно часто возникают не только из-за «прилетов» – активизировались поджигатели лесов и сухой травы. ".