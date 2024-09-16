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Поджоги уже начинают быть похожими на диверсию — глава громады под Харьковом

Происшествия 19:03   16.09.2024
Елена Нагорная
Поджоги уже начинают быть похожими на диверсию — глава громады под Харьковом Иллюстративное фото

Пожары в поселке Малая Даниловка и селе Зайченки под Харьковом могли возникнуть из-за умышленных поджогов, подозревает глава громады Александр Гололобов.

Он отметил, что сегодня пожар бушевал в Малой Даниловке и Зайченках, а накануне — в Черкасской Лозовой.

“Сотрудники ГСЧС задействованы на разрыв. В такое сложное время мы должны совместно находить решения и выходить из таких ситуаций. Поджоги уже начинают быть похожи на диверсию. В 13:40 подожгли поле на Подгородней, в 15:00 уже возле дач в Зайченках”, — пишет Гололобов. 

Глава громады призвал всех, кто владеет информацией о поджигателях, — сообщить об этом участковому или по номеру 102.

Видео: Александр Гололобов/Telegram

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 19:03;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожары в поселке Малая Даниловка и селе Зайченки под Харьковом могли возникнуть из-за умышленных поджогов, подозревает глава громады Александр Гололобов.".