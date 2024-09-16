Live
  • Пн 16.09.2024
  • Харків  +25°С
  • USD 41.32
  • EUR 45.8

Підпали вже починають бути схожими на диверсію – голова громади під Харковом

Події 19:03   16.09.2024
Олена Нагорна
Підпали вже починають бути схожими на диверсію – голова громади під Харковом Ілюстративне фото

Пожежі у селищі Мала Данилівка та селі Зайченки під Харковом могли виникнути через умисні підпали, підозрює голова громади Олександр Гололобов.

Він зазначив, що сьогодні пожежа вирувала у Малій Данилівці та Зайченках, а напередодні – у Черкаській Лозовій.

“Співробітники ДСНС задіяні на розрив. У такий складний час ми маємо спільно знаходити рішення та виходити з таких ситуацій. Підпали вже починають бути схожими на диверсію. О 13:40 підпалили поле на Підміській, о 15:00 вже біля дач у Зайченках. Саме час для пішохода”, — пише Гололобов. 

Очільник громади закликав усіх, хто володіє інформацією про паліїв, — повідомити про це дільничному або за номером 102.

Відео: Олександр Гололобов/Telegram

Читайте також: Пожежа на Салтівці: не їздять трамваї, Терехов просить зберігати спокій

Автор: Олена Нагорна
Популярно
У Харкові вирує масштабна пожежа: перекрили дорогу (фото, відео)
У Харкові вирує масштабна пожежа: перекрили дорогу (фото, відео)
16.09.2024, 16:17
Підпали вже починають бути схожими на диверсію – голова громади під Харковом
Підпали вже починають бути схожими на диверсію – голова громади під Харковом
16.09.2024, 19:03
Сотні загиблих: Синєгубов назвав число жертв обстрілів Харківщини у 2024 році
Сотні загиблих: Синєгубов назвав число жертв обстрілів Харківщини у 2024 році
16.09.2024, 18:41
ЗС РФ близькі до перерізання дороги між Боровою та Куп’янськом – Машовець
ЗС РФ близькі до перерізання дороги між Боровою та Куп’янськом – Машовець
16.09.2024, 07:28
Тролейбус №11 на три дні змінить маршрут у центрі Харкова
Тролейбус №11 на три дні змінить маршрут у центрі Харкова
16.09.2024, 18:30
Не знав тещі: харків’янку з інвалідністю та її чоловіка не випустили за кордон
Не знав тещі: харків’янку з інвалідністю та її чоловіка не випустили за кордон
16.09.2024, 18:13

Новини за темою:

19:37
Лосиця Люся опинилася в епіцентрі удару під Харковом і ледь не загинула (фото)
08:21
Нічний “приліт” по Малоданилівській ТГ: голова громади показав наслідки (фото)
16:26
У Харкові прилетіло по дачах, у Малій Данилівці – по приватному сектору
09:52
Автобус із Черкаської Лозової на Салтівку запускають із наступного тижня
07:47
Вночі під Харковом через обстріл палало поле: гасили місцеві жителі

Ви читали новину: «Підпали вже починають бути схожими на диверсію – голова громади під Харковом»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 19:03;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежі у селищі Мала Данилівка та селі Зайченки під Харковом могли виникнути через умисні підпали, підозрює голова громади Олександр Гололобов.".