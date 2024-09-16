Підпали вже починають бути схожими на диверсію – голова громади під Харковом

Пожежі у селищі Мала Данилівка та селі Зайченки під Харковом могли виникнути через умисні підпали, підозрює голова громади Олександр Гололобов.

Він зазначив, що сьогодні пожежа вирувала у Малій Данилівці та Зайченках, а напередодні – у Черкаській Лозовій.

“Співробітники ДСНС задіяні на розрив. У такий складний час ми маємо спільно знаходити рішення та виходити з таких ситуацій. Підпали вже починають бути схожими на диверсію. О 13:40 підпалили поле на Підміській, о 15:00 вже біля дач у Зайченках. Саме час для пішохода”, — пише Гололобов.

Очільник громади закликав усіх, хто володіє інформацією про паліїв, — повідомити про це дільничному або за номером 102.

Відео: Олександр Гололобов/Telegram