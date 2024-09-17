Поджоги, обстрелы или погода – почему число пожаров на Харьковщине возросло

За последний месяц на Харьковщине произошло 1532 пожара в экосистемах, по сравнению с летним периодом прошлого года, их было – 540. То есть количество возгораний возросло втрое, сообщил на брифинге начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов, передает корреспондент МГ «Объектив».

В ГСЧС отметили, что из всех пожаров за весь этот год только 387 случаев, что составляет 8% — возникли в результате ведения боевых действий. К таким выводам пришли, в основном, с помощью допроса свидетелей – местных жителей, видевших «прилеты».

«77% пожаров – это там, «где мы этого не видели». Если там будут какие-то обстоятельства, то, безусловно, после передачи в органы полиции, то там соответствующие меры будут приняты», — рассказал Астахов.

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, есть неединичные факты, где люди пренебрегают противопожарной безопасностью и сжигают сухостой у себя во дворе. К примеру, добавил Синегубов, такая ситуация была в Изюмском районе. Там один человек погиб, 17 домов уничтожены в результате возгорания.

«У нас, например, позавчера были удары КАБами по Дергачевскому району. КАБ попали на открытую территорию, было воспламенение сухостоя на открытой местности. Есть факты там, где введение боевых действий, есть факты пренебрежения правил противопожарной безопасности», — подчеркнул глава ХОВА.

Еще одна причина – аномальная жара, добавил Астахов.

«Если посмотреть на количество осадков, сравнение проведете, сразу поймете о чем речь идет. Два дня, вы сами видите, какой ветер. Если там 20 метров в секунду, это считается критической скоростью, то она у нас длится двое суток. И добавляется же ситуация, заминированные территории, необработанные поля, не убрали территорию», — продолжил Астахов.

Относительно версии поджогов, которую вчера выдвинул глава Малоданиловской громады Александр Гололобов, после пожара в поселке Малая Даниловка и селе Зайченки, Синегубов ответил так:

«Постоянно работают и органы Нацполиции, и СБУ, которые задерживают тех людей, которые поджигают авто военных по заявкам, скажем так, через Telegram и российские спецслужбы. Что касается установления причины по Малоданиловской территории, то здесь вопрос будет выяснен, будут ответы правоохранительных органов. Одновременно, однократно, одномоментно сказать, или ответить, то ли это поджог, то ли это следствие боевых действий — это скажут только правоохранительные органы после проведения специальных исследований», — сказал глава ХОВА.