Харківщина у вогні: що ускладнює гасити пожежі, розповів Синєгубов

Наразі на Харківщині зафіксовано 14 осередків загоряння у лісах, повідомив під час брифінгу голова ХОВА Олег Синєгубов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«Більшість – це деокупована територія або там були активні бойові дії. І ця територія вважається замінованою, тому всі ці пожежі, в тому числі, супроводжуються детонацією боєприпасів, що, скажімо так, сприяє розповсюдженню цього полум’я. Крім цього, є випадки поверхневих пожеж, там де вони йдуть по кронах дерев. Ці пожежі досить складно локалізувати, ліквідувати тому, що вони розповсюджуються з напрямком вітру, досить швидко. Саме така пожежа була у селі Студенок», – розповів Синєгубов.

Для гасіння пожеж в регіоні залучені додаткові ресурси, в тому числі, із сусідніх областей. На чергуванні є пожежні потяги, при необхідності їх стягнуть ще більше, додав голова ХОВА.

«Стосовно деяких територій у нас так само, наприклад, Васищеве та сама Безлюдівка, там ускладнюється пожежа. В тому числі, що там є територія, яка вважається замінованою ще з часів Першої світової війни. Там є боєприпаси, які так само можуть детонувати, тому там знаходитися вкрай небезпечно. І тому ми виставляємо пости вже перед населеними пунктами», – зазначив Синєгубов.

«Вчора були пожежі на площі 764 гектари, із них – 29 лісових. Та пожежа, яка була поблизу Каравану, там хвойний ліс, там пожежа була в площі три гектари. Однак, оскільки ця територія розташована в місті Харкові, і задимлення всі бачили, то був певний більший соціальний резонанс навколо цієї події», – повідомив начальник ГУ ДСНС України у Харківській області Артем Астахов.

Нагадаємо, масштабна пожежа сталася у сосновому борі поблизу Журавлівського гідропарку у Харкові 16 вересня. Вогонь охопив дерева, які переважно засохли ще понад рік тому через ураження грибком. Потужний вітер роздмухував вогонь. Він загрожував житловим будинкам. Через вогняну стихію та дим довелося перекрити рух транспорту від спуску Жилярді до ТРЦ «Караван». Близько 17:00 мер Ігор Терехов повідомив, що пожежу вдалося локалізувати на площі 4 га і загрози будинкам немає. На місці разом із рятувальниками працювали бригади СКП «Харківзеленбуд» та комунальна техніка. Міський голова запевнив, що всі ділянки лісу, які знищив вогонь, відновлять.