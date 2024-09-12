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В селі Студенок відновлюють комунікації після пожежі – Синєгубов (відео)

Суспільство 16:40   12.09.2024
Вікторія Яковенко
В селі Студенок відновлюють комунікації після пожежі – Синєгубов (відео) скриншот

Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки масштабної пожежі в селі Студенок на Харківщині, яку врешті вдалося повністю загасити.

«Пожежа знищила і пошкодила понад 350 будинків та інших будівель, з яких 121 була житлова. Знищено 1620 гектарів лісового масиву. Травмовано семеро людей. Люди повертаються, люди частинно вже повернулися, за нашою інформацією, більше 100 сімей повернулись. Наразі відновлено часткове електропостачання, далі продовжуємо відновлювати надання комунальних послуг по цьому населеному пункту», – розповів Синєгубов.

Причина пожежі, за словами Синєгубов, – військові дії.

«Ну і далі вже наші адміністративні рішення, які ми маємо прийняти, для того, щоб люди мали змогу подаватися на отримання компенсації за пошкоджене та знищене майно через програму «єВідновлення». УВКБ ООН ініціювало виплату кожній особі, чиє майно постраждало по 10 800 грн», – додав голова ХОВА.

Відео: Олег Синєгубов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 16:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки масштабної пожежі в селі Студенок на Харківщині, яку врешті вдалося повністю загасити.".