Масштабну пожежу в Ізюмських лісах ліквідували – ДСНС

Вранці 12 вересня рятувальники Харківщини повідомили: пожежу біля села Студенок, яка вирувала з минулого тижня, загасили.

“О 18:00 11 вересня ліквідовано масштабну лісову пожежу поблизу села Студенок Оскільської громади, яка лише на території Харківщини знищила понад 230 будинків та інших будівель, пошкодила 1620 га лісового масиву, стала причиною травмування семи осіб”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники зазначили, що минулої доби на Харківщині зафіксували 24 пожежі в екосистемах. Внаслідок однієї з них постраждав 40-річний чоловік. Загалом рятувальники виїжджали ліквідувати 36 пожеж (одна з них виникла через обстріл).