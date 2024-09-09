Масштабна лісова пожежа на Харківщині: у ДСНС розповіли, як усе відбувалося

П’ятеро людей постраждали через масштабну пожежу, яка 2 вересня прийшла на Харківщину з Донецької області й продовжує вирувати в Ізюмському районі.

Отримали травми двоє мешканців села Студенок Оскільської громади. 2 вересня від вибуху – пожежа викликала детонацію боєприпасів – постраждав рятувальник ДСНС, а 5 вересня поблизу села Кримки Донецької області троє рятувальників з Харківщини, які їхали гасити вогонь, отримали поранення внаслідок підриву автоцистерни на вибухонебезпечному предметі, розповів на брифінгу начальник ГУ ДСНС України у Харківській області Артем Астахов.

«В автоцистерні було троє наших співробітників. Це сталося поблизу населеного пункту Кримки Донецької області, але в лісовому масиві Харківської області. Їх відразу доправили до медзакладу Донецької області. Двоє наших співробітників отримали контузії, непрості. Вони були переміщені з лікувального закладу Донецької області й зараз проходять лікування в наших закладах. І в одного співробітника поламана нога. Тож така складна операція в нього була проведена вночі. Наступного дня ми його також перемістили до лікувального закладу в Харкові. Наразі всі отримують те лікування, яке необхідно», — розповів Астахов.

Він зазначив, що ліквідація цієї пожежі триває. До гасіння вогню залучаються сили та засоби Харківського, Полтавського, Дніпропетровського та Чернігівського гарнізонів ДСНС. У межах Харківської області вогонь знищив 1650 гектарів лісу. Із села Студенок самостійно або шляхом організованої евакуації в цілому виїхали 705 осіб.

“Вогонь швидко розповсюджувався. Це була верхова лісова пожежа. Цьому сприяла суха спекотна погода, сильні пориви вітру. До того ж висока температура горіння спричинила інтенсивну детонацію різноманітних вибухових пристроїв, які ворог залишив під час окупації в лісі на межі з населеним пунктом. З лісового масиву вогонь перекинувся на село Студенок Оскільської громади, знищивши 302 будівлі та травмувавши двох місцевих мешканців. О 12:14 5 вересня рятувальники ліквідували пожежу в межах населеного пункту, врятувавши від вогню 492 будівлі”, – повідомив очільник облуправління ДСНС.

Окрім цієї лісової пожежі на Харківщині триває ліквідація ще шести. За минулий тиждень у природних екосистемах регіону виникли 603 пожежі, з них 24 лісові. Усього вигоріло близько 2200 гектарів. Внаслідок цих пожеж 11 осіб отримали травми та опіки. 55 пожеж спричинили військові РФ своїми обстрілами, випаливши понад 1760 гектарів українських земель.

Нагадаємо, масштабна лісова пожежа виникла через бойові дії на Донеччині та перекинулася на Харківщину. 2 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Оскільській громаді Ізюмського району вогнем охоплено близько 1200 гектарів лісу, у зв’язку з чим із села Студенок евакуювали 200 людей. Вранці 3 вересня він поінформував, що до гасіння пожежі залучені працівники ДСНС Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Черкаської областей. Усього – 77 одиниць техніки та 275 осіб особового складу. Вогонь суттєво зруйнував село Студенок – там вигоріло понад 130 домоволодінь, де мешкали 205 осіб. Проте до населеного пункту повертаються люди, яких раніше евакуювали. Вогонь також загрожував поширитися на Оскіл, проте пожежу вдалося локалізувати.