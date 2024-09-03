Пожежа знищила понад половину села Студенок на Харківщині, її локалізували

Масштабну пожежу на території Оскільської громади Ізюмського району Харківської області локалізували.

У селі Студенок вогонь знищив понад половину будинків – близько 250, із населеного пункту евакуювали більше ніж 600 осіб, повідомив за підсумками засідання регіональної комісії з питань ТЕБ ​​та НС начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він наголосив, що пожежа прийшла на Харківщину з Донецької області і є наслідком російської агресії, тому всі власники знищених вогнем будинків зможуть отримати компенсацію за програмою “єВідновлення”. Також Синєгубов зазначив, що екстрені служби працюють над актуалізацією евакуаційних маршрутів та заходів, щоб убезпечити людей у ​​зоні можливого ризику.

“Дуже важливо, що ця пожежа не припинена повністю, і ризик у нас наразі зберігається для села Оскіл“, – підкреслив начальник ХОВА.

Нагадаємо, 2 вересня Синєгубов повідомив, що в Оскільській громаді Ізюмського району вогнем охоплено близько 1200 гектарів лісу, у зв’язку з чим із села Студенок евакуювали 200 людей. Вранці 3 вересня він поінформував, що до гасіння пожежі залучені працівники ДСНС Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Черкаської областей. Усього – 77 одиниць техніки та 275 осіб особового складу. Вже постраждали двоє людей – місцева мешканка та співробітник ДСНС. Начальник ХОВА наголосив, що спрогнозувати подальший рух пожежі практично неможливо, і під загрозою може бути село Оскіл.