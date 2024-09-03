Live
  • Вт 03.09.2024
  • Харків  +27°С
  • USD 41.1
  • EUR 45.46

Пожежа знищила понад половину села Студенок на Харківщині, її локалізували

Події 17:05   03.09.2024
Олена Нагорна
Пожежа знищила понад половину села Студенок на Харківщині, її локалізували Фото: Ізюм LIVE/фейсбук

Масштабну пожежу на території Оскільської громади Ізюмського району Харківської області локалізували.

У селі Студенок вогонь знищив понад половину будинків – близько 250, із населеного пункту евакуювали більше ніж 600 осіб, повідомив за підсумками засідання регіональної комісії з питань ТЕБ ​​та НС начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він наголосив, що пожежа прийшла на Харківщину з Донецької області і є наслідком російської агресії, тому всі власники знищених вогнем будинків зможуть отримати компенсацію за програмою “єВідновлення”. Також Синєгубов зазначив, що екстрені служби працюють над актуалізацією евакуаційних маршрутів та заходів, щоб убезпечити людей у ​​зоні можливого ризику.

Дуже важливо, що ця пожежа не припинена повністю, і ризик у нас наразі зберігається для села Оскіл“, – підкреслив начальник ХОВА.

Нагадаємо, 2 вересня Синєгубов повідомив, що в Оскільській громаді Ізюмського району вогнем охоплено близько 1200 гектарів лісу, у зв’язку з чим із села Студенок евакуювали 200 людей. Вранці 3 вересня він поінформував, що до гасіння пожежі залучені працівники ДСНС Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Черкаської областей. Усього – 77 одиниць техніки та 275 осіб особового складу. Вже постраждали двоє людей – місцева мешканка та співробітник ДСНС. Начальник ХОВА наголосив, що спрогнозувати подальший рух пожежі практично неможливо, і під загрозою може бути село Оскіл.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Загибла та поранений внаслідок удару росіян по селу на Харківщині
Загибла та поранений внаслідок удару росіян по селу на Харківщині
03.09.2024, 17:35
На Куп’янському напрямку значно скоротилася кількість атак ворога – Генштаб
На Куп’янському напрямку значно скоротилася кількість атак ворога – Генштаб
03.09.2024, 17:25
Пожежа знищила понад половину села Студенок на Харківщині, її локалізували
Пожежа знищила понад половину села Студенок на Харківщині, її локалізували
03.09.2024, 17:05
СБУ спіймала мешканця Куп’янщини, який розповсюджував газету «Харьков Z»
СБУ спіймала мешканця Куп’янщини, який розповсюджував газету «Харьков Z»
03.09.2024, 16:10
“Шахед”, який летів атакувати Харків, збили уночі нацгвардійці (відео)
“Шахед”, який летів атакувати Харків, збили уночі нацгвардійці (відео)
03.09.2024, 16:34
41 загиблий і 180 поранених: на Полтавщині буде триденна жалоба через удар РФ
41 загиблий і 180 поранених: на Полтавщині буде триденна жалоба через удар РФ
03.09.2024, 15:34

Новини за темою:

17:05
Пожежа знищила понад половину села Студенок на Харківщині, її локалізували
13:26
“Неординарна”: Синєгубов – куди може дійти масштабна пожежа на Харківщині
12:41
Помер 21-річний фельдшер «швидкої» – жертва повторного удару РФ по Харкову
22:10
У Харкові знову лунають вибухи: Повітряні сили попереджали про КАБи
21:12
Під Ізюмом евакуація, горять 1200 га лісу: хто винен у пожежах на Харківщині

Ви читали новину: «Пожежа знищила понад половину села Студенок на Харківщині, її локалізували»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2024 в 17:05;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Масштабну пожежу на території Оскільської громади Ізюмського району Харківської області локалізували.".