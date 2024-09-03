“Неординарна”: Синєгубов – куди може дійти масштабна пожежа на Харківщині
Спрогнозувати подальший рух масштабної пожежі, яка прийшла до Оскільської громади Харківщини з Донеччини та виникла внаслідок бойових дій, практично неможливо. Під загрозою може бути село Оскіл, повідомив в етері нацмарайону начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що ця пожежа, яка охопила понад 1200 гектарів, є неординарною.
«Її небезпека в тому, що вона поверхнева – іде поверх крон лісових насаджень. Вона дуже швидко розповсюджується, спрогнозувати її розповсюдження та напрямок практично неможливо. Куди дме вітер – туди вона і йде. За одну годину у нас було охоплено полум’ям більше ніж 150 домоволодінь, тому ми мали екстрено провести евакуаційні заходи», — зазначив начальник ХОВА.
Синєгубов уточнив, що 200 евакуйованих людей – це практично все населення села Студенок.
«Локалізація пожежі триває. Під загрозою населений пункт Оскіл, і ми наразі проводимо всі необхідні наради. На місці розгорнутий штаб, працюють всі екстрені служби. До нас стягнута додаткова техніка із Дніпропетровської та Полтавської областей. З профільним міністром внутрішніх справ ми постійно на зв’язку, керівництво ДСНС України працює на Харківщині. І екстрена швидка медична допомога, і Національна поліція, і місцева влада працюють у посиленому режимі для того, щоб адекватно реагувати на ситуацію», — запевнив начальник ХОВА.
Нагадаємо, 2 вересня Синєгубов повідомив, що в Оскільській громаді Ізюмського району вогнем охоплено близько 1200 гектарів лісу, у зв’язку з чим із села Студенок евакуювали 200 людей. Вранці 3 вересня він поінформував, що до гасіння пожежі залучені працівники ДСНС Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Черкаської областей. Усього – 77 одиниць техніки та 275 осіб особового складу. Вже постраждали двоє людей – місцева мешканка та співробітник ДСНС.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: лесной пожар, Олег Синегубов, оскол, студенок;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2024 в 13:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спрогнозувати подальший рух масштабної пожежі, яка прийшла до Оскільської громади Харківщини з Донеччини та виникла внаслідок бойових дій, практично неможливо. Під загрозою може бути село Оскіл, повідомив в етері нацмарайону начальник ХОВА Олег Синєгубов.".