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«Неординарный»: Синегубов — куда может дойти масштабный пожар на Харьковщине

Происшествия 13:26   03.09.2024
Елена Нагорная
«Неординарный»: Синегубов — куда может дойти масштабный пожар на Харьковщине Фото: Юрий Золотоверхий/facebook

Спрогнозировать дальнейшее движение масштабного пожара, который пришел в Оскольскую громаду Харьковщины с Донетчины и возник в результате боевых действий, практически невозможно. Под угрозой может быть село Оскол, сообщил в эфире нацмарайона начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что этот пожар, который охватил более 1200 гектаров, является неординарным.

«Его опасность в том, что он поверхностный — идет поверх крон лесных насаждений. Он очень быстро распространяется, спрогнозировать его распространение и направление практически невозможно. Куда дует ветер — туда он и идет. За один час у нас было охвачено пламенем более 150 домовладений, поэтому мы должны были экстренно провести эвакуационные мероприятия», — отметил начальник ХОВА.

Синегубов уточнил, что 200 эвакуированных людей — это фактически все население села Студенок.

«Локализация пожара продолжается. Под угрозой населенный пункт Оскол, и мы сейчас проводим все необходимые совещания. На месте развернут штаб, работают все экстренные службы. К нам стянута дополнительная техника из Днепропетровской и Полтавской областей. С профильным министром внутренних дел мы постоянно на связи, руководство ГСЧС Украины работает на Харьковщине. И экстренная скорая медицинская помощь, и Национальная полиция, и местные власти работают в усиленном режиме для того, чтобы адекватно реагировать на ситуацию», — заверил начальник ХОВА.

Напомним, 2 сентября Синегубов сообщил, что в Оскольской громаде Изюмского района огнем охвачено около 1200 гектаров леса, в связи с чем из села Студенок эвакуировали 200 человек. Утром 3 сентября он проинформировал, что к тушению пожара привлечены работники ГСЧС Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областей. Всего – 77 единиц техники 275 человек личного состава. Уже пострадали два человека — местная жительница и сотрудник ГСЧС.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2024 в 13:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спрогнозировать дальнейшее движение масштабного пожара, который пришел в Оскольскую громаду Харьковщины с Донетчины и возник в результате боевых действий, практически невозможно. Под угрозой может быть село Оскол, сообщил в эфире нацмарайона начальник ХОВА Олег Синегубов.".