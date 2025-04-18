В Изюмских лесах на Харьковщине — снова пожар: огонь тушили сутки (фото)
Ровно сутки тушили пожар в хвойном лесу вблизи села Студенок Оскольской громады Изюмского района.
Сообщение о возгорании поступило в 15:42 17 апреля. Огнем было охвачено около 5 гектаров хвойной подстилки, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
К тушению привлекались отделения пожарно-спасательной службы и пиротехническое подразделение ГСЧС, пожарные местной пожарной команды села Студенок, работники и техника лесхоза. Ликвидировали пожар в 15:45 18 апреля.
Напомним, в сентябре 2024 года огонь уничтожил 1620 гектаров Изюмских лесов. По данным ХОВА — еще и 350 домов и других зданий в селе Студенок. Семь человек получили травмы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: лесной пожар, новости Харькова, оскол, студенок;
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2025 в 17:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ровно сутки тушили пожар в хвойном лесу вблизи села Студенок Оскольской громады Изюмского района.".