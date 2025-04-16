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Пожары бушуют в экосистемах под Харьковом: чрезвычайники обратились к жителям

Происшествия 17:23   16.04.2025
Елена Нагорная
Пожары бушуют в экосистемах под Харьковом: чрезвычайники обратились к жителям

Четыре возгорания сухостоя тушили 16 апреля в Харьковском и Чугуевском районах бойцы ГСЧС совместно с местными пожарными командами.

Сухая трава и камыш горели в поселках Васищево, Коротич и Рогань Харьковского района, а также в поселке Вильча Чугуевского района, рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Благодаря слаженным действиям бойцов ГСЧС и местных пожарных команд возгорания оперативно ликвидировали. Спасатели призывают не сжигать сухую растительность, ведь это не только вредит окружающей среде, но и может привести к масштабным пожарам и угрожать жизням и здоровью людей.

Напомним, местные пожарные команды — это первые помощники профессиональных спасателей, которые реагируют на возгорания и чрезвычайные ситуации, возникающие на территории их громады.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2025 в 17:23;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре возгорания сухостоя тушили 16 апреля в Харьковском и Чугуевском районах бойцы ГСЧС совместно с местными пожарными командами.".