Пожары бушуют в экосистемах под Харьковом: чрезвычайники обратились к жителям
Четыре возгорания сухостоя тушили 16 апреля в Харьковском и Чугуевском районах бойцы ГСЧС совместно с местными пожарными командами.
Сухая трава и камыш горели в поселках Васищево, Коротич и Рогань Харьковского района, а также в поселке Вильча Чугуевского района, рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Благодаря слаженным действиям бойцов ГСЧС и местных пожарных команд возгорания оперативно ликвидировали. Спасатели призывают не сжигать сухую растительность, ведь это не только вредит окружающей среде, но и может привести к масштабным пожарам и угрожать жизням и здоровью людей.
Напомним, местные пожарные команды — это первые помощники профессиональных спасателей, которые реагируют на возгорания и чрезвычайные ситуации, возникающие на территории их громады.
Читайте также: Мужчина погиб, подросток пострадал: пожар в Харьковском районе
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, новости Харькова, пожары, сухостой, экосистемы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пожары бушуют в экосистемах под Харьковом: чрезвычайники обратились к жителям»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 апреля 2025 в 17:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре возгорания сухостоя тушили 16 апреля в Харьковском и Чугуевском районах бойцы ГСЧС совместно с местными пожарными командами.".