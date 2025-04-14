Мужчина погиб, подросток пострадал: пожар в Харьковском районе
Смертельній пожар случился вечером 13 апреля в Ольшанах Солоницевской громады, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Горела комната и домашние принадлежности на площади 10 м кв. На месте пожара обнаружено тело мужчины 1982 г.р. Пострадал подросток 2010 г.р. С отравлением угарным газом, госпитализирован в больницу. Причина пожара – неосторожность при курении», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По данным спасателей, за сутки в Харьковской области случилось 34 пожара. Из них 20 — в природных экосистемах. Там огонь охватил 9 га.
Еще два пожара были связаны с российскими обстрелами: один возник в Харькове после удара «Шахеда» по Салтовскому району; второй — в Купянске из-за «прилетов» по жилым кварталам (там двое погибших).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, загиблий, новости Харькова, подросток, пожары, пострадавший;
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 07:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертельній пожар случился вечером 13 апреля в Ольшанах Солоницевской громады, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".