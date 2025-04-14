Live
  • Пн 14.04.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.39
  • EUR 46.92

Мужчина погиб, подросток пострадал: пожар в Харьковском районе

Происшествия 07:38   14.04.2025
Оксана Горун
Мужчина погиб, подросток пострадал: пожар в Харьковском районе Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Смертельній пожар случился вечером 13 апреля в Ольшанах Солоницевской громады, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Горела комната и домашние принадлежности на площади 10 м кв. На месте пожара обнаружено тело мужчины 1982 г.р. Пострадал подросток 2010 г.р. С отравлением угарным газом, госпитализирован в больницу. Причина пожара – неосторожность при курении», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, за сутки в Харьковской области случилось 34 пожара. Из них 20 — в природных экосистемах. Там огонь охватил 9 га.

Еще два пожара были связаны с российскими обстрелами: один возник в Харькове после удара «Шахеда» по Салтовскому району; второй — в Купянске из-за «прилетов» по жилым кварталам (там двое погибших).

Читайте также: На пожарах в Харькове дважды спасли одну женщину (фото)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Взрыв в Харькове: пожар продолжается, Терехов сообщил подробности (обновлено)
Взрыв в Харькове: пожар продолжается, Терехов сообщил подробности (обновлено)
14.04.2025, 07:27
Новости Харькова — главное за 14 апреля: утром атаковали «Шахеды», пожар
Новости Харькова — главное за 14 апреля: утром атаковали «Шахеды», пожар
14.04.2025, 07:45
Прогноз погоды на 14 апреля в Харькове и области: ночью будут заморозки
Прогноз погоды на 14 апреля в Харькове и области: ночью будут заморозки
13.04.2025, 20:05
Сегодня 14 апреля: какой день в истории
Сегодня 14 апреля: какой день в истории
14.04.2025, 06:00
Мужчина погиб, подросток пострадал: пожар в Харьковском районе
Мужчина погиб, подросток пострадал: пожар в Харьковском районе
14.04.2025, 07:38
Утром на Дергачевский район скинули КАБ: есть пострадавший
Утром на Дергачевский район скинули КАБ: есть пострадавший
14.04.2025, 08:15

Новости по теме:

19:00
Авиаудар по Слатино: пострадали 25 домов, одна бомба не сдетонировала (фото)
09:02
Утром в Харькове горел дом: женщина получила ожоги лица
09:18
Огненный ад в Купянске: уничтожили медицинские автомобили и гаражи (фото)
08:34
Ночной удар КАБ по Купянску: повреждена больница, есть пострадавшие
16:08
На Харьковщине подорвался мужчина, он получил тяжелые травмы

Вы читали новость: «Мужчина погиб, подросток пострадал: пожар в Харьковском районе»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 07:38;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертельній пожар случился вечером 13 апреля в Ольшанах Солоницевской громады, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".