Мужчина погиб, подросток пострадал: пожар в Харьковском районе

Смертельній пожар случился вечером 13 апреля в Ольшанах Солоницевской громады, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Горела комната и домашние принадлежности на площади 10 м кв. На месте пожара обнаружено тело мужчины 1982 г.р. Пострадал подросток 2010 г.р. С отравлением угарным газом, госпитализирован в больницу. Причина пожара – неосторожность при курении», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, за сутки в Харьковской области случилось 34 пожара. Из них 20 — в природных экосистемах. Там огонь охватил 9 га.

Еще два пожара были связаны с российскими обстрелами: один возник в Харькове после удара «Шахеда» по Салтовскому району; второй — в Купянске из-за «прилетов» по жилым кварталам (там двое погибших).