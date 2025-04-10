На пожарах в Харькове дважды спасли одну женщину (фото)
Пожары произошли в квартире 16-этажки в Слободском районе города. Причем за вечер 9 апреля она загоралась дважды.
«В течение одних суток пожарные дважды приходили на помощь 88-летней женщине, которую пришлось спасать из задымленной квартиры», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Первый раз в квартиру 11-м этаже 16-этажки на улице Полевой спасателей вызвали в 16:54 9 апреля.
«Горела жилая комната на площади 7 квадратных метро. Во время тушения пожарные спасли 88-летнюю женщину и мужчину 1970 г.р. В 17:24 пожар был ликвидирован», — сообщают в ГСЧС.
Читайте также: Масштабный пожар тушили в Харькове: причину устанавливают
Но этим вечер не завершился. Уже в 21:18 спасателей вызвали по тому же адресу.
«В этот раз загорелись домашние вещи на площади 5 квадратных метров. Пожарные снова спасли ту же женщину. В этот раз ее госпитализировали в больницу. Пожар локализовали в 22:12, а полностью ликвидировали в 22:54. Причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем», — отметили в службе.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: врятували, ГСЧС, новости Харькова, пожары, спасли;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На пожарах в Харькове дважды спасли одну женщину (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 апреля 2025 в 08:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожары произошли в квартире 16-этажки в Слободском районе города. Причем за вечер 9 апреля она загоралась дважды".