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На пожарах в Харькове дважды спасли одну женщину (фото)

Происшествия 08:29   10.04.2025
Оксана Горун
На пожарах в Харькове дважды спасли одну женщину (фото)

Пожары произошли в квартире 16-этажки в Слободском районе города. Причем за вечер 9 апреля она загоралась дважды.

«В течение одних суток пожарные дважды приходили на помощь 88-летней женщине, которую пришлось спасать из задымленной квартиры», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Первый раз в квартиру 11-м этаже 16-этажки на улице Полевой спасателей вызвали в 16:54 9 апреля.

На пожаре в Харькове спасли женщину 9 апреля 2025 5

«Горела жилая комната на площади 7 квадратных метро. Во время тушения пожарные спасли 88-летнюю женщину и мужчину 1970 г.р. В 17:24 пожар был ликвидирован», — сообщают в ГСЧС.

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Но этим вечер не завершился. Уже в 21:18 спасателей вызвали по тому же адресу.

«В этот раз загорелись домашние вещи на площади 5 квадратных метров. Пожарные снова спасли ту же женщину. В этот раз ее госпитализировали в больницу. Пожар локализовали в 22:12, а полностью ликвидировали в 22:54. Причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем», — отметили в службе.

На пожаре в Харькове спасли женщину 9 апреля 2025

На пожаре в Харькове спасли женщину 9 апреля 2025 2

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2025 в 08:29;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожары произошли в квартире 16-этажки в Слободском районе города. Причем за вечер 9 апреля она загоралась дважды".