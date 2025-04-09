Масштабный пожар тушили в Харькове: причину устанавливают

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила, что ночью в Харькове горело двухэтажное производственное здание в Киевском районе. Спасатели не связали пожар с атакой «Шахедов».

«В 00:56 9 апреля возник масштабный пожар в производственном здании Киевского района города Харькова. Огонь охватил двухэтажное здание на площади 3000 кв. м. В 02:52 пожар локализован, а в 09:03 полностью ликвидирован. Спасено административно-складское здание с готовой продукцией. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — проинформировали в ГСЧС.

Пожар тушили 74 спасателя и 15 единиц техники.

Напомним, из-за ночного налета БпЛА на Харьков в городе возникли шесть пожаров. Кроме производственных и складских зданий трудами российских террористов на двух локациях загорелись дрова и мусор.